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Истина в вине, а здоровье – в воде

Сегодня, 16:02

Как выбрать фильтры для очистки воды

Забота о собственном здоровье и жизнь в стиле ЗОЖ давно стали мировым трендом, который еще сильнее укрепился в условиях карантина. Бесспорно, можно запастись огромным количеством витаминов и всевозможных добавок для повышения иммунитета и улучшения качества жизни. Все прекрасно осведомлены о последствиях употребления водопроводной воды. Поэтому многие пользуются сервисами доставки, где стоимость одной 19-литровой бутыли в среднем составляет около 100 грн. Для семьи из трех человек этого количества хватит, от силы, на два дня – ведь в день рекомендовано употреблять не менее 2-х литров воды. А еще добавьте приготовление пищи, чай, кофе. И если провести несложные подсчеты, то годовой бюджет на покупку воды составляет порядка 18000 грн. Удивлены? А ведь эту сумму можно использовать более рационально, если установить на кухне фильтры для очистки воды.

Бесспорным лидером в этой сфере являются системы обратного осмоса, в которых вода под определенным давлением проходит через специальную мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор, то есть в обратном для осмоса направлении. Эта мембрана задерживает 99,8% примесей, включая соли тяжелых металлов, нитраты, пестициды и даже мельчайшие частицы вирусов. Эту технологию начали применять с 1970-х годов для очистки и обессоливания питьевой воды, получения особо чистой воды для медицины, промышленности и других нужд.

В магазине бытовой электроники Эльдорадо представлен широкий ассортимент систем обратного осмоса. Например, воду, пропущенную через ECOSOFT P'URE Balance (MO675MPUREBAL), могут пить даже дети. Сама система проста и не требует специального инженерного образования для установки. И вишенка на торте: ECOSOFT – это единственные украинские фильтры, получившие сертификацию США.

Более бюджетной альтернативой системам обратного осмоса являются традиционные фильтры для очистки воды. Например, БРИЗЕТАЛОНОптима (BRF0075) очищает водопроводную воду от всевозможных примесей, хлора, пестицидов и других вредных веществ. Пропущенную через фильтр воду можно пить без предварительного кипячения – у нее появляется вкус и отсутствуют неприятные запахи. Еще один плюс этого фильтра – предотвращение образования накипи на бытовой технике за счет технологии ионного обмена. Результат – ваши чайники и кофеварки прослужат в разы дольше. У этого фильтра достаточно высокая скорость очистки воды – до 2,5 л в минуту. По сути, у вас будет чистая вода не только для питья, но и для приготовления еды.

Ну и конечно, не стоит забывать о кувшинах-фильтрах. Компактный размер позволяет брать его с собой на дачу или в отпуск. Да и на самой кухне такой помощник просто незаменим. Например, фильтр-кувшин BRITAMarellaXLМемо имеет стильный дизайн и за несколько минут вы получите идеально очищенную свежую воду.

В магазине бытовой техники Эльдорадо вы найдете широкий ассортимент фильтров и систем очистки воды, а также сменные картриджи к ним.

Известно, что человек на 80% состоит из воды. Поэтому восстанавливать этот внутренний и жизненно необходимый ресурс нужно только качественной водой. Помните, истина в вине, но здоровье, все-таки, – в воде.

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