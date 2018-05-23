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Избавит от страшных недугов: названа невероятная польза яиц

Ученые изучили данные о состоянии здоровья 512 891 человек в возрасте от 30 до 79 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Ешьте яйца. Фото:pixabay
Ешьте яйца. Фото:pixabay

Исследователи из Китая в результате масштабного эксперимента доказали, что употребление всего лишь одного яйца в день снижается риск возникновения ишемической болезни сердца, разрывов сосудов и геморрагического инсульта.

В длительном исследовании China Kadoorie Biobank принял участие 512 891 человек в возрасте от 30 до 79 лет, передает Medical Xpress.

Была сформирована выборка из 416 213 добровольцев, которые не болели раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом. Участники исследования сообщали о частоте употребления яиц. За их здоровьем наблюдали с 2004 по 2008 год.

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Так, 13,1% участников исследования сообщили, что едят яйца каждый день, а 9,1% употребляют их редко. За 8-9 лет исследования зарегистрировано 83 977 случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний, 9985 из них окончились летальным исходом. Выяснилось, что среди тех, кто регулярно ел яйца, уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы существенно ниже. Эти люди реже страдали от болезней сердца и сосудов, и жили дольше. Риск геморрагического инсульта у них был ниже на 26%, а преждевременной смерти — на 18%.

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Чтобы яичница не пострадала, сразу же ищите маркировку. Буквы "С" и "Д" на скорлупе расскажут, сколько дней назад курица снесла яйцо. "Д" означает диетические, и такие яйца – самые свежие. Им не больше семи дней. "С" – столовые, которым уже от двадцати до двадцати пяти суток. Домашние яйца продают без маркировки, и это единственное, по чему их можно распознать.

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Как выбрать настоящие и безопасные яйца смотрите также на видео:

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