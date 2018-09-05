Изобретатели придумали невероятного хирурга-паука

Управлять роботом легко – с помощью джойстика

Ученые изобрели хирурга-паука. Фото: pixabay

Британские инженеры создали машину, которая уже со следующего года сможет проводить сложные хирургические вмешательства. Чем уникальна эта разработка, узнавала корреспондент телеканала "Украина" Яна Лукьянец.

Внешне этот аппарат похож на большого металлического паука. Правда, только с тремя железными клешнями. Именно они совершат настоящий прорыв в современной медицине. Хирург во время операции делает большой разрез, чтобы добраться до нужного органа. После этого организм очень долго восстанавливается, ткани заживают медленно. А этот аппарат делает ювелирную работу – он более компактный, чем предварительные разработки, его движения более точные и при этом медленнее. Это позволяет проводить сложнейшие операции.

"Например, операция на щитовидной железе. Робот проходит в шею, но не оставляет никаких следов", – рассказывает Пьер Берт-Рейн, инженер-разработчик.

Радуются "умному" изобретению и сами врачи. Управлять роботом легко – с помощью джойстика. Взаимодействие с устройством можно наладить за 30 минут. Основные преимущества – это удобство использования и то, что не надо вкладывать в обслуживание работа кучу денег. Ведь дополнительное оборудование или перепрограммирования не нужны.

Разработчики говорят, что аппарат дешевле других предложения на рынке. Поэтому в следующем году, сразу после выдачи лицензии, роботов установят в британских больницах, где они под руководством опытных хирургов делать сложные операции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе собирают первого человекоподобного робота украинского производства. Голубоглазого человекоподобного робота зовут Инмув, и он уже умеет задавать простые вопросы и рассказывать о себе.

Роботы становятся более функциональными и начинают принимать активное участие в жизни людей. Так, в китайской больнице при Аньхойском медицинском университете в городе Хэфэй провели операцию с участием робота-хирурга.