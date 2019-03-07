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Известный диетолог назвала лучшие источники белка

Светлана Фус рассказала, в каких продуктах можно найти белок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Белковые продукты
Белковые продукты
Фото: freepik.com

"Белок – незаменимый компонент пищи. Наше тело нуждается в нем для развития и обновления всех органов и синтеза гормонов и ферментов", – напоминает украинский диетолог Светлана Фус.

Но где же брать белок на завтрак, обед и ужин?

"Полноценный белок можно взять из продуктов животного происхождения: мясо, рыба, курица, сыр, яйца и др. В растительной еде много белка содержится в бобовых, сое, крупах и картофеле. Более полноценный состав растительного белка можно получать, сочетая крупы с бобовыми", – советует специалист по питанию в своем Instagram.

Сколько белка нам нужно в день?

"Минимальное количество белка в рационе 1 г на 1 кг веса. То есть в среднем человек должен съедать около 60-70 г белка в день. Сбалансированный рацион: 55% белка животного происхождения, 45% – растительного. Употребляйте весь комплекс белков из различных источников", – рекомендует диетолог.

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На заметку: Ученые однозначно заявляют, что необходимо радикально сократить потребление красного мяса, и употреблять его не более 300 г в неделю. Это принесет пользу для здоровья людей, а также значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно есть после тренировки для красивых мышц. Кроме этого, "Сегодня" делились советами, где искать протеины вегетарианцу.

Смотрите видео, какие продукты употреблять при приеме лекарств:

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белок Светлана Фус
Источник: Сегодня
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