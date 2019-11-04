К чему могут привести больные зубы у беременных женщин

Узнайте, как правильно ухаживать за полостью рта и какое лечение разрешено будущим мамам

Как лечить зубы во время беременности Фото: Depositphotos

Во время беременности будущая мама несет ответственность не только за свой организм, но и за здоровье малыша. Любая болезнь беременной женщины может негативно отразиться на новорожденном. Организм беременных резко меняется, обычно эти изменения происходят в гормональном балансе, увеличении потребностей в микроэлементах, повышенной уязвимости, которая может сказаться на состоянии зубов.

Как чистить зубы правильно – смотрите видео:

Большинство беременных женщин не посещают стоматолога, считая, что лечение принесет вред будущему ребенку. Но больные зубы и десна могут привести к более существенным проблемам. Чтобы узнать, как правильно ухаживать за полостью рта и какое лечение разрешено будущим мамам, мы обратились за советом к профессору, практикующему врачу-стоматологу с 30-летним опытом, а также основателю сети стоматологических клиник Ярославу Заблоцкому.

Врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий Фото: пресс-служба

Беременность не забирает зубы

Женщина должна своевременно посещать стоматолога еще до беременности. Часто можно услышать такой миф, что "беременность забрала все зубы", а это не так. Потому что, если зубы были бы здоровыми до беременности, то после нее, они оставались такими же, и ваша беременность никоим образом не повлияла бы на их состояние.

Но, если женщина пренебрегла визитом к стоматологу до беременности и при этом она имеет болезни ротовой полости, то в таком состоянии (с микробами и инфекциями) они вступают в беременность – период, когда она делится силами своего организма с будущим ребенком. Из-за этого болезни действительно прогрессируют быстрее и агрессивнее, чем это было бы без беременности, потому что сил у организма противодействовать этим микробам и инфекциям становится меньше.

"Каждый человек должен чистить зубы два раза в день и посещать стоматолога раз в полгода, который проводит чекап ротовой полости. Так можно предотвратить многие заболевания, даже генетические. Поэтому, если женщина во время беременности посещает стоматолога, то обычно он, кроме профессиональной гигиены, ей ничего не сделает. Но количество таких визитов во время беременности удваивается. Будущая мама должна делать профессиональную гигиену полости рта не раз в шесть месяцев, а каждые три месяца", – советует врач-стоматолог.

Например, если присоединить к воспалению десен, которое у беременных нередко встречается, еще и инфекцию в виде грязных зубов, то воспаление десен будет прогрессировать быстрее. Существуют научные исследования, подтверждающие, что воспаленные десны у беременных приводят к увеличению частоты преждевременных родов и низкого веса новорожденных. Поэтому, конечно лучше иметь чистые зубы до беременности и тогда воспаление десен, которое будет вызвано гормональными изменениями в организме, будет проходить проще и легче.

Рентген зубов во время беременности

Со временем рентгеновские аппараты прогрессировали настолько, что сегодня риски и облучения от снимков, особенно когда речь идет о небольших участках тела, – минимальны. Когда зубы болят – это срабатывает сигнал, что существует проблема, но иногда зубы уже болеют, но не болят. Поэтому каждая женщина должна была бы перед беременностью сделать панорамный рентгеновский снимок челюстей и показать это стоматологу, чтобы он оценил каждый зуб на предмет возможных рисков.

"Даже здоровый человек имеет влияние от рентгеновского облучения, но вред от рентгена гораздо меньше, чем его ценность. Потому что без него врач не может увидеть ни одной болезни на зубах, помимо дыры, которая видна сразу во рту, – объясняет Ярослав Заблоцкий. – Для будущей мамы можно делать рентгеновский снимок, потому что он даст информацию, которой воспользуется врач и сможет эффективнее помочь ей. Но, если вопрос стоит о больших рентгенограммах и есть возможность их избежать, то это было бы лучше".

Зубная щетка не вредит

Без исключения, всем людям нужна мягкая щетка, а особенно тем, у кого проблемы с деснами. Когда десна имеют воспаление, они кровоточат. Но если воспаления нет, то можно применять и жесткую щетку.

"Самой большой проблемой беременных женщин является то, что они перестают чистить зубы, когда видят воспаление десен, якобы для того, чтобы это воспаление прошло. Но даже если они кровоточат, то их все равно нужно чистить", – уверяет Ярослав Заблоцкий.

Некоторые люди чрезмерно нажимают мануальной щёткой на зубы, пытаясь тщательно их вычистить, потому что она легкая в руках. При использовании жесткой щетки они вытирают борозды на зубах. Поэтому на сегодняшний день гораздо эффективнее электрическая щетка. Она тяжелая в руках, но как бы вы ее не прижимали к зубам, она не сделает вреда.

Обезболивать или нет

"Беременным можно проводить местную анестезию. Разрешается принимать анестетики и медикаменты, которые разработаны специально для беременных и не могут оказывать токсическое влияние на организм человека", – объясняет профессор.

Более того, такие анестетики отличаются длительным эффектом обезболивания, что позволяет врачу-стоматологу осуществлять длительную манипуляцию.

Особенности лечения зубов во время беременности

Если зубы болят, то их можно лечить на любом сроке беременности. Не стоит забывать, что при лечении зубов могут быть использованы антибиотики и другие препараты. Впрочем, их прием должен быть минимизирован.

"Из-за чрезмерного употребления антибиотиков можно заработать синдром тетрациклиновых зубов, – говорит профессор Ярослав Заблоцкий. – Особенностью заболевания является дисколорит и нарушение структуры эмали – цвет зубов варьирует от лимонно-желтого до темно-коричневого. К сожалению, такие зубы могут появиться у будущего ребенка. Потому что зубы у ребенка формируются еще во время беременности мамы, хотя мы их не видим на поверхности".

Всегда, а особенно ожидая ребенка, обращайтесь к опытным врачам, ведь они посоветуют лекарственные средства, которые разрешены беременным женщинам.

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