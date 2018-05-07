К чему ведет отсутствие секса: неожиданный научный ответ

Интересное заявление сделали исследователи из Новой Зеландии

Секс. Фото: Depositphotos

Ученые из Университета Окленда в Новой Зеландии обнаружили, что уникальные насекомые под названием Clitarchus hookeri имеют прямую зависимость между продолжительностью жизни и количеством совокуплений.

Автор исследования доктор Морган Мериен в статье для издания NZ Herald обнаружил, что спаривание приводит к физическому вреду и большой затрете энергии у самок Clitarchus hookeri, а потому данным видам лучше воздерживаться от совокуплений. В исследовании также было обнаружено, что бесполое размножение, когда потомство развивается из неоплодотворенных яиц, привело к тому, что выживало большее количество яиц.

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", сколько раз в неделю можно заниматься сексом.

Также мы писали, когда нельзя заниматься сексом: ученые назвали время.

Кроме этого, раскрыта неожиданная правда про секс.

Исследователи из Университета штата Юта обнаружили, что женщины в США становятся более сексуально раскрепощенными, чем мужчины. За последние несколько десятилетий число женщин, которые занимались сексом с более чем 15 партнерами, увеличилось с трех до семи процентов. Хотя не так уж давно ученые из Великобритании утверждали, что около половины женщин во всем мире почти не испытывают сексуальное влечение.

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