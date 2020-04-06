Как беременным повысить иммунитет: 10 правил питания
Среди основных причин снижения иммунитета будущей мамы – стрессы, неправильный режим сна и питания
Беременность – прекрасный и в то же время очень важный период в жизни женщины, когда она должна заботиться не только о себе, но и о ребенке, с которым они находятся в самом тесном контакте. Весной самое время позаботиться о своем иммунитете, который нуждается в употреблении правильных продуктах.
Среди основных причин снижения иммунитета будущей мамы: стрессы и тревоги, плохая экология, неправильный режим сна и питания, нестабильный гормональный фон, недостаток витаминов, а также дефицит полезных веществ в рационе и недостаток физической активности.
Вашему вниманию 10 правил питания, чтобы повысить иммунитет при беременности:
- Большое количество в рационе овощей и фруктов.
- Отказ от полуфабрикатов, консервов и соусов.
- Употребляйте рыбу, нежирные сорта мяса.
- Приготовление еды должно быть максимально правильным – готовьте на пару, запекайте, тушите пищу с большим количеством клетчатки.
- Добавьте в рацион продукты с содержанием железа, магния, цинка, кальция, калия.
- Чтобы нормализовать уровень гемоглобина, употребляйте красное мясо, курицу, рыбу, сухофрукты, зелень, овощи и фрукты.
- Употребляйте много жидкости, отдавая предпочтение чистой воде.
- Откажитесь от употребления мяса, рыбы и яиц в сыром виде.
- Сведите к минимуму потребление продуктов с кофеином – кофе, зеленый чай, шоколад, кола.
- Никакого употребления слабоалкогольных и алкогольных напитков.
Как укрепить иммунитет ребенка – смотрите видео:
Старайтесь также хорошо высыпаться, делать физические упражнения и гулять на свежем воздухе. Все это улучшает настроение и состояние будущей мамы.
Тем временем мы выяснили, как по всем правилам фен-шуй избавиться от ненужных вещей.
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