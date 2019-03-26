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Как без усилий убрать мешки под глазами

Молоко оказывает целебное свойство для кожи вокруг глаз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Чай в пакетиках поможет убрать мешки под глазами
Чай в пакетиках поможет убрать мешки под глазами
Фото: freepik.com

Сразу же предположим, что косметических средств от мешков под глазами, купленных заранее, у вас дома нет. Поэтому придется прибегнуть к таким рецептам, которые применимы в домашних условиях и быстро выполняются, пишет zhenschine.ru.

Вот лучшие средства против мешков под глазами:

  • Чай в пакетиках

Неважно, какой чай вы найдете у себя дома: будь-то зеленый или черный. Любой из них эффективно снимает раздражение и опухоли возле глаз. Для этого заварите чай в горячей воде на несколько минут и положите теплыми на глаза. Сверху накройте лицо полотенцем и лежите около пять минут. После этого мешки должны уменьшиться.

  • Холодная вода

Холод – естественное средство для уменьшения отечности. Вам просто необходимо несколько раз в день, по мере необходимости, ополаскивать лицо холодной (ледяной) водой. Еще можно использовать мешочки с завернутым в них льдом, которые помещаются на глаза на одну минуту.

  • Молоко

Молоко также оказывает целебное свойство на кожу вокруг глаз. Замочите несколько ватных шариков в холодном молоке и поместите их под глаза на 10-15 минут. После этого мешки должны значительно уменьшиться.

  • Огурец

Ферменты, находящиеся в нем и его вяжущие свойства помогают уменьшить оттеки вокруг глаз. Нарежьте огурец толстыми ломтиками и положите их в холодильник на 20 минут. После поместите на каждый глаз по ломтику до того времени пока они не станут теплыми (около 10 минут). Такую процедуру повторяйте несколько раз в день. Плюс ко всему такое народное средство уменьшит морщинки вокруг глаз и освежит цвет лица.

  • Алоэ вера

Благодаря наличию антиоксидантов и витамина Е это растение способно быстро снизить отечность под глазами, улучшить циркуляцию крови и избавить от излишней жидкости. Применяется чистый сок алоэ под каждый глаз, как крем один раз в день. Главное, следите, чтобы сок не попал в глаза.

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  • Картофель

Также как и огурец, картофель эффективен в быстрой борьбе с мешками под глазами. Крахмал, содержащийся в нем, обладает противовоспалительными свойствами. Возьмите среднюю картофелину, очистите, натрите на средней терке и положите в кусок чистой ткани. Теперь два таких кулечка положите на глаза на несколько минут. Если мешки под глазами очень большие, повторите процедуру с начала несколько раз. Такое средство, говорят, помогает и от головной боли.

  • Белок яйца

Белок яйца возвращает коже упругость, что также поможет в избавление от опухших глаз. Взбейте два яичных белка до однородной консистенции, и с помощью щеточки или ткани нанесите под глаза. Оставьте до высыхания и смойте теплой водой. Такое рецепт сделает кожу под глазами более подтянутой и упругой.

  • Соль и горячая вода

Возьмите стакан теплой воды и добавьте половину чайной ложки соли. Хорошенько смешайте. Намочите в растворе ватные шарики, убедившись, что вода не слишком горячая. Положите их на глаза, на полчаса. После этого мешки должны значительно уменьшиться.

  • Холодная ложка

Наверное, всем в детстве прикладывали холодные ложки на лоб, что бы избежать появления шишек. Так вот с помощью этого предмета довольно быстро можно уменьшить и мешки под глазами. Поместите несколько ложек в холодильник на 10 минут и прикладывайте к глазам, пока металл не потеплеет. После сразу же заменяйте новой ложкой. В условиях дома это средство расслабляет кровеносные сосуды и натягивает кожу под глазами. Оно очень эффективно и в условиях дома оно является наиболее простым и быстрым.

  • Клубника

Клубника содержит в себе альфа-гидрокси кислоты, которые омолаживают кожу и делают ее упругой. Для приготовления средства поместите клубнику в морозильную камеру на полчаса. Удалите с нее лед и нарежьте толстыми ломтиками. Лягте и поместите под каждый глаз по дольке ягоды на несколько минут. Результат должен быть заметен сразу.

Теперь вы готовы к любой непредвиденной ситуации и в следующий раз мешки под глазами не застанут вас врасплох. Эти быстрые домашние рецепты действительно эффективны и помогают каждый день миллионам женщин вернуть свою красоту.

Напомним, ранее мы рассказывали, о чем говорят синяки под глазами. "Сегодня" также делились советами, как избежать варикоза.

Смотрите видео, как убрать круги под глазами:

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