Как безопасно похудеть к лету

Избавляться от лишних килограммов нужно правильно, чтобы не причинить вреда здоровью

Как не следует худеть к лету, рассказала главная разрушительница мифов о здоровье Ульяна Супрун. И.о министра здравоохранения Украины предостерегает от так называемых "марафонов похудения". Мол, строгие диеты и изнурительные тренировки могут стать разрушительными для организма. Как же худеть безопасно?

Суть "марафона" заключается в соблюдении строгой диеты и активных физических нагрузках. Как результат – стремительная потеря веса.

Диетолог Александра Жицкая предостерегает: шоковые диеты дают впечатляющий, но нестабильной результат. Женщины снова быстро набирают вес.

"Очень часто это не имеет ничего общего со здоровым сбалансированным питанием", – говорит диетолог.

Кроме того, страдает общее самочувствие.

"У людей начинается очень сильный упадок сил. Нарушаются умственные способности, появляются постоянная раздражительность, нервозность, усталость. После обеда человек будет чувствовать себя уставшим", – добавила Александра Жицкая.

Вредят и тренировки без подготовки, предостерегает тренер Евгений Маньковский.

"Начиная от респираторных заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы и заканчивая банальными механическими травмами опорно-двигательного аппарата", – объясняет тренер.

Впрочем, под наблюдением профессиональных тренера и диетолога, "марафон похудения" может быть эффективным и безвредным, если подбирается индивидуально и длится не менее двух-трех месяцев.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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