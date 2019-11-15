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Как бросить курить: пять эффективных методов

В мире отмечается День отказа от курения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:43
Как быстро бросить курить
Как быстро бросить курить
Фото: Pexels

Сегодня, 15 ноября, отмечается Всемирный день отказа от курения. Этот день может стать отличным поводом отказаться от пагубной привычки и стать здоровее. Вот только сделать это не так просто, как кажется. Вашему вниманию эффективные методы борьбы с курением.

Как бросить курить – смотрите видео:

Как быстро бросить курить: пять эффективных способов

1. Определитесь со своим желанием

Чтобы бросить курить, этого должны хотеть именно вы, а не ваша мама, жена, друг, коллеги. Только, когда вы сами для себя поймете, что хотите избавиться от этой пагубной привычки, вы сможете ее побороть.

2. Назначьте дату

Чтобы этот процесс не затянулся на полгода, важно назначить себе определенную дату – три недели, месяц, чтобы вы успели подготовиться к переходу на жизнь без сигарет. Очень хорошо мотивирует большая и значимая для вас дата – день рождения, годовщина, Новый год.

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3. Снижайте дозу никотина

Если дата, когда вы планируете больше не курить, уже обозначена, самое время начать действовать. Важно бросать курить не резко, а постепенно, сокращая употребление никотина. Так вы поможете организму избежать серьезного стресса и постепенно подстроиться под новые правила.

4. Проконсультируйтесь с врачом

Чтобы процесс отвыкания от сигарет не нанес организму еще большего стресса, проконсультируйтесь с врачом, как можно его сгладить. Для того, чтобы вам было легче отказаться от сигарет, существует множество вспомогательных средств: специальные пластыри, пастилки и даже лекарства, по поводу которых обязательно нужно поговорить с доктором.

Вместе с тем, можно обратиться и к психологу, ведь никотиновая зависимость – это еще и психологический процесс. Специалист сможет помочь вам понять причины, которые заставляют вас курить и подскажет свое решение вашей проблемы.

5. Рассказывайте о своих успехах и заручитесь поддержкой

Отказ от курения может оказаться довольно сложным процессом, во время которого вам понадобиться поддержка. Для этого вы не должны молчать о своем нелегком пути – говорите. Для этой цели отлично подойдут соцсети. Здесь вы можете публиковать свои результаты, делиться ощущениями и опытом с другими людьми, кто уже сталкивался с этим и тем самым будете иметь еще больше мотивации отказаться от курения, ведь пообещали это не только себе, но и во всеуслышание.

Тем временем мы выяснили, к чему приводит регулярное потребление сахара.

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