Как быстро избавиться от икоты: народные способы

Для того чтобы икота быстро прошла, нужно пососать кусочек лимона

Как быстро избавиться от икоты: народные советы Фото: Pixabay

Время от времени на нас нападает икота и мы думаем, как от нее избавится. Икота может сильно раздражать, и что только не сделаешь, чтобы как можно скорее перестать икать.

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Поэтому предлагаем вам серию проверенных народных средств и приемов для борьбы с икотой.

Что такое икота

Икота – это непроизвольный, ритмически повторяющийся короткий и сильный вдох при резко суженой или закрытой голосовой щели, вызванный судорожным сокращением диафрагмы. Икота возникает без видимой причины и обычно через какое-то время проходит сама собой.

Почему возникает икота

Научный подход. Учёные полагают, что икота, которая часто возникает у человека и некоторых животных, является своеобразным напоминанием о том, что древнейшие предки людей и животных дышали с помощью жабр. Икота у человека возникает при внезапных судорожных сокращениях мышц, которые используются для вдыхания воздуха, хотя в этом люди и не нуждаются. Есть ещё одна научная версия: икота связана с инстинктом сосания материнского молока.

Нервный тик. Икота – это проявление нервного тика. Под влиянием диафрагмального нерва, который по неизвестным причинам передаёт возбуждение мышцам диафрагмы, и возникают эти неконтролируемые спазмы.

Психология. Икота связана с причинами психологического характера. Она возникает, когда человек испытывает сильный страх или во время серьёзного стресса. В таких случаях икота является бессознательной, избавиться от неё тяжелее. Она отражает желание человека избежать неприятных событий.

Как быстро избавиться от икоты: народные средства

Самый распространённый способ – это сказать: "Икота-икота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова – на всякого".

Попробуйте избавиться от икоты рефлекторным способом. Надавите пальцем на корень языка, словно вы намерены вызвать рвоту. Спазм пищевода поможет устранить спазмы диафрагмы.

Выпейте большую кружку воды мелкими глотками.

Проглотите немного чего-нибудь очень кислого или горького. Например, пососите кусочек лимона.

Попробуйте посыпать на язык сахарный песок и проглотить его.

Покушайте ломтик зачерствевшего хлеба или немного мелко колотого льда.

Как быстро избавиться от икоты: народные способы Фото: Pixabay

Возьмитесь за язык и мягко потяните его вниз и наружу.

Вдохните несколько раз, а после задержите дыхание. Выдохните в бумажный пакет, а когда будете вдыхать, сделайте вдох из этого пакета. Так вы повысите содержание углекислого газа в крови, и икота пройдёт быстрее.

Отжимайтесь или качайте пресс до тех пор, пока икота не пройдёт сама собой.

Некоторым от икоты помогает сосание леденцов.

Хотя бы один из этих способов должен помочь справиться с икотой. Главное – успокоиться, не зацикливаться на результате и не нервничать. Может быть, икота для того нам и даётся свыше, чтобы мы стоически переносили мелкие жизненные неприятности.

Опасность икоты

Икота – это далеко не всегда безобидное, хотя и досадное, явление. Она может указывать на серьёзное заболевание. Например, упорная икота порой появляется у больных воспалением легких, грыже пищеводного отверстия диафрагмы и даже признаком раковой опухоли. Возможны и психофизические причины возникновения построенной икоты.

Когда необходимо обратиться к врачу с икотой

Когда икота не проходит больше часа, если икота мучает вас по нескольку раз в сутки, если, помимо икоты, вы ощущаете изжогу, боль в груди или нарушения глотания, то нужно идти к врачу, чтобы доктор назначил вам обследовании и выявил причину постоянной икоты.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в США один солдат выстрелил в другого, чтобы избавить того от икоты.

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