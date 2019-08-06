Как быстро избавиться от икоты: народные способы
Для того чтобы икота быстро прошла, нужно пососать кусочек лимона
Время от времени на нас нападает икота и мы думаем, как от нее избавится. Икота может сильно раздражать, и что только не сделаешь, чтобы как можно скорее перестать икать.
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Поэтому предлагаем вам серию проверенных народных средств и приемов для борьбы с икотой.
Икота – это непроизвольный, ритмически повторяющийся короткий и сильный вдох при резко суженой или закрытой голосовой щели, вызванный судорожным сокращением диафрагмы. Икота возникает без видимой причины и обычно через какое-то время проходит сама собой.
Научный подход. Учёные полагают, что икота, которая часто возникает у человека и некоторых животных, является своеобразным напоминанием о том, что древнейшие предки людей и животных дышали с помощью жабр. Икота у человека возникает при внезапных судорожных сокращениях мышц, которые используются для вдыхания воздуха, хотя в этом люди и не нуждаются. Есть ещё одна научная версия: икота связана с инстинктом сосания материнского молока.
Нервный тик. Икота – это проявление нервного тика. Под влиянием диафрагмального нерва, который по неизвестным причинам передаёт возбуждение мышцам диафрагмы, и возникают эти неконтролируемые спазмы.
Психология. Икота связана с причинами психологического характера. Она возникает, когда человек испытывает сильный страх или во время серьёзного стресса. В таких случаях икота является бессознательной, избавиться от неё тяжелее. Она отражает желание человека избежать неприятных событий.
- Самый распространённый способ – это сказать: "Икота-икота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова – на всякого".
- Попробуйте избавиться от икоты рефлекторным способом. Надавите пальцем на корень языка, словно вы намерены вызвать рвоту. Спазм пищевода поможет устранить спазмы диафрагмы.
- Выпейте большую кружку воды мелкими глотками.
- Проглотите немного чего-нибудь очень кислого или горького. Например, пососите кусочек лимона.
- Попробуйте посыпать на язык сахарный песок и проглотить его.
- Покушайте ломтик зачерствевшего хлеба или немного мелко колотого льда.
- Возьмитесь за язык и мягко потяните его вниз и наружу.
- Вдохните несколько раз, а после задержите дыхание. Выдохните в бумажный пакет, а когда будете вдыхать, сделайте вдох из этого пакета. Так вы повысите содержание углекислого газа в крови, и икота пройдёт быстрее.
- Отжимайтесь или качайте пресс до тех пор, пока икота не пройдёт сама собой.
- Некоторым от икоты помогает сосание леденцов.
Хотя бы один из этих способов должен помочь справиться с икотой. Главное – успокоиться, не зацикливаться на результате и не нервничать. Может быть, икота для того нам и даётся свыше, чтобы мы стоически переносили мелкие жизненные неприятности.
Икота – это далеко не всегда безобидное, хотя и досадное, явление. Она может указывать на серьёзное заболевание. Например, упорная икота порой появляется у больных воспалением легких, грыже пищеводного отверстия диафрагмы и даже признаком раковой опухоли. Возможны и психофизические причины возникновения построенной икоты.
Когда икота не проходит больше часа, если икота мучает вас по нескольку раз в сутки, если, помимо икоты, вы ощущаете изжогу, боль в груди или нарушения глотания, то нужно идти к врачу, чтобы доктор назначил вам обследовании и выявил причину постоянной икоты.
Напомним, что ранее мы писали о том, что в США один солдат выстрелил в другого, чтобы избавить того от икоты.
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