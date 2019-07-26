Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

Чтобы быстро избавится от прыщей и акне нужно использовать лимон и чеснок

Как избавится от акне Фото: pexels.com

Внезапное появление прыща — это всегда неприятно, особенно, если завтра у вас запланирована важная встреча. В таком досадном случае пригодятся средства и продукты, которые легко найти дома, причем некоторые из них — в холодильнике. Предлагаем вам ознакомиться со списком средств, которые помогут быстро вылечить и убрать акне.

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Зубная паста. Первая в нашем списке — неожиданная зубная паста. Очистите лицо. Возьмите зубную пасту, лучше без разных цветных прожилок и ее небольшое количество нанесите на прыщ. Оставьте "маску" на всю ночь, а утром смойте водой.

Обычный лед из морозилки. Следующий в нашем списке — лед. Как известно, он налаживает циркуляцию крови. Благодаря льду, поры быстро охлаждаются, и тем самым, легко удаляется жир и грязь. Здоровый вид и отсутствие воспалений после использования льда гарантирован. Но что делать, если прыщи уже появились? Протирание лица кусочком льда поможет снять воспаления и ускорит заживление акне.

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Сладкий мед. Третий в списке борьбы с акне — это мед. Этот полезный продукт значительно ускоряет процесс заживления прыщей. Лучше всего перед сном нанести мед на зону с прыщами с помощью ватного диска, немножко массируя. Оставить его на 30 минут и смойте. Используйте этот способ, только если у вас нет аллергии на мед.

Кислый лимон. В лимонах — много витамина С, он также обладает вяжущими свойствами, поэтому быстро подсушивает проблемные прыщи. Нужно обмакнуть ватный диск в свежеотжатом соке лимона, и нанести на акне, а утром смыть.

Острый чеснок. Чеснок также может стать натуральным средством от прыщей. Он богат серой, которая помогает заживлять раны. Нужно разрезать зубчик чеснока и приложить к прыщам, а через пять минут смыть водой.

Как избавиться от прыщей за ночь с помощью домашних средств Фото: Pixabay

Эфирное масло лаванды. Масло лаванды улучшает состояние кожи, успокаивает и снимает воспаления. Просто нанесите каплю эфирно масла лаванды на акне перед тем, как ляжете спать. Утром они станут менее заметны, а ваша кожа станет гораздо здоровее. Только сначала проверьте вашу реакцию на это эфирное масло на коже, например, на руке, чтоб избежать аллергической реакции.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие продукты избавят от прыщей на лице.

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