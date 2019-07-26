Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

Чтобы быстро избавится от прыщей и акне нужно использовать лимон и чеснок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:53
Как избавится от акне
Как избавится от акне
Фото: pexels.com

Внезапное появление прыща — это всегда неприятно, особенно, если завтра у вас запланирована важная встреча. В таком досадном случае пригодятся средства и продукты, которые легко найти дома, причем некоторые из них — в холодильнике. Предлагаем вам ознакомиться со списком средств, которые помогут быстро вылечить и убрать акне.

Смотрите видео: модели вышли на подиум с прыщами


  • Зубная паста. Первая в нашем списке — неожиданная зубная паста. Очистите лицо. Возьмите зубную пасту, лучше без разных цветных прожилок и ее небольшое количество нанесите на прыщ. Оставьте "маску" на всю ночь, а утром смойте водой.
  • Обычный лед из морозилки. Следующий в нашем списке — лед. Как известно, он налаживает циркуляцию крови. Благодаря льду, поры быстро охлаждаются, и тем самым, легко удаляется жир и грязь. Здоровый вид и отсутствие воспалений после использования льда гарантирован. Но что делать, если прыщи уже появились? Протирание лица кусочком льда поможет снять воспаления и ускорит заживление акне.

Читайте также
Ученые назвали средство для избавления от прыщей навсегда

  • Сладкий мед. Третий в списке борьбы с акне — это мед. Этот полезный продукт значительно ускоряет процесс заживления прыщей. Лучше всего перед сном нанести мед на зону с прыщами с помощью ватного диска, немножко массируя. Оставить его на 30 минут и смойте. Используйте этот способ, только если у вас нет аллергии на мед.
  • Кислый лимон. В лимонах — много витамина С, он также обладает вяжущими свойствами, поэтому быстро подсушивает проблемные прыщи. Нужно обмакнуть ватный диск в свежеотжатом соке лимона, и нанести на акне, а утром смыть.
  • Острый чеснок. Чеснок также может стать натуральным средством от прыщей. Он богат серой, которая помогает заживлять раны. Нужно разрезать зубчик чеснока и приложить к прыщам, а через пять минут смыть водой.

Как избавиться от прыщей за ночь с помощью домашних средств
Как избавиться от прыщей за ночь с помощью домашних средств
Фото: Pixabay

  • Эфирное масло лаванды. Масло лаванды улучшает состояние кожи, успокаивает и снимает воспаления. Просто нанесите каплю эфирно масла лаванды на акне перед тем, как ляжете спать. Утром они станут менее заметны, а ваша кожа станет гораздо здоровее. Только сначала проверьте вашу реакцию на это эфирное масло на коже, например, на руке, чтоб избежать аллергической реакции.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие продукты избавят от прыщей на лице

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Для идеальной кожи: лучшие рецепты очищающих масок Как избавиться от высыпаний на коже лица: советы и рекомендации
лед мед чеснок лимон акне прыщ прыщи
Реклама

Новости партнеров

15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные
15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные
Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением
Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением
Медики рассказали, что нельзя делать по утрам
Медики рассказали, что нельзя делать по утрам
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью

Популярные статьи

Сегодня, 17:53Wellness

Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

Сегодня, 15:45Fun

26 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способов приема

Сегодня, 07:30Food

Чем полезна курага для здоровья

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 17:25Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

44-летняя известная певица беременна первенцем: фото

Вчера, 11:00Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Вчера, 09:59Fun

Видеошок: пес пожертвовал собой ради спасения годовалого малыша

Вчера, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 07:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

24 июляWellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

24 июляFun

24 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

24 июляFun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Ученые рассказали, как люди выбирают вторую половинку
Ученые рассказали, как люди выбирают вторую половинку
Как родителям понять: ребенок гений или недотепа?
Как родителям понять: ребенок гений или недотепа?
Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет
Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Кабачки по-корейски на зиму
Кабачки по-корейски на зиму
Безвредна ли микроволновая печь?
Безвредна ли микроволновая печь?
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
Что такое интервальное голодание, и нужно ли оно вообще
Что такое интервальное голодание, и нужно ли оно вообще
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь