Как быстро закончится эпидемия коронавируса: ответ инфекциониста

Сколько времени пройдет до изобретения вакцины

Составляемая Университетом Джона Хопкинса карта распространения коронавируса по всему миру обновляется каждый день. По состоянию на 23 марта (18:00), количество подтвержденных случаев превысило 395 тысяч человек. Из них – более 103 тысяч человек выздоровели, однако 17 252 человека, к сожалению, скончались. Эпидемия входит в нашу жизнь всерьез и, вероятно, надолго.

Сегодня.Lifestyle спросили у врача-инфекциониста, консультанта по управлению изменениями Вадима Аристова, сколько еще времени продлится пандемия вируса COVID-19, а также, как не повторить украинцам неутешительный опыт Италии.

Вадим Аристов Фото: Иван Марчук, Сегодня

"Опыт Италии показал, что самым дефицитным ресурсом станут аппараты искусственной вентиляции легких. Риск повторения такого сценария возможен и в Украине – мы обеспечены этим оборудованием только на 6,5% от возможной пиковой потребности. Опыт Южной Кореи показал, что огромные успехи дает расследование каждого случая заболевания. Выявление и изоляция всех контактных пациентов. Но у нас в стране уже несколько лет не выпускают эпидемиологов, а существующие работают либо в других ведомствах, либо на грантовых проектах", – говорит Аристов.

По его словам, COVID-19 – вызов не для отдельных граждан или семей, а для больших систем. И нужно понимать, что вакцина по самому оптимистичному сценарию будет доступна к концу года, а скорее – к следующему лету.

"Я многократно подчеркивал: COVID-19 – вызов не для отдельных граждан или семей, а для больших систем. Людям следует соблюдать карантин, максимально избегать контакта с другими людьми. Если городской транспорт или общественные помещения неизбежны для посещения – одевать респираторы или маски. На свежем воздухе гулять безопасно. К другим людям желательно не приближаться ближе, чем на два метра. Также следует максимально часто мыть руки, не менее 30 секунд. Когда это невозможно – использовать дезинфекторы с концентрацией спирта 60%+ или хлоргексидина 2%+. Нужно понимать, что эта эпидемия – надолго. Вакцина будет в самом оптимистичном сценарии – к концу года, а скорее – к следующему лету", – отметил инфекционист.

На вопрос, почему так долго, врач отвечает, что "процедура вывода новых вакцин и лекарств слишком забюрократизирована".

"И даже когда рецептура будет создана и доказана эффективность – произвести будет затруднительно. В мире не так много производителей вакцин, и их мощности расписаны на многие месяцы вперед", – подытожил Вадим Аристов.

Полное интервью с инфекционистом Вадимом Аристовым для Сегодня.Lifestyle читайте здесь.

Напомним, ранее врач-инфекционист поделилась действенным методом защиты от коронавируса.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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