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Как часто нужно есть рыбу: ответ известного диетолога

Светлана Фус рассказала, сколько раз в неделю нужно есть рыбу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Рыбу нужно есть несколько раз в неделю
Рыбу нужно есть несколько раз в неделю
Фото: freepik.com

То, что рыба полезна для здоровья - общеизвестный факт. Известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала, чем именно хорош этот продукт. 

"Рыба – прекрасный источник белка, ненасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е и D. Но в первую очередь она содержит омега-3 жирные кислоты. Они должны поступать в организм с продуктами питания, так как не вырабатываются в организме.

Омега-3 жирные кислоты участвуют во многих важных процессах в организме. Например, они важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошим источником омега-3 кислот является сельдь", – написала специалист по питанию. 

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"Помните, что рыбу есть нужно обязательно, причем жирную из холодных морских глубин: сельдь, скумбрию, лососевые", – перечислила диетолог.

"Если вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своих близких, то рыбные блюда, а еще лучше "рыбные дни" должны быть 2-3 раза в неделю. Иметь рыбу в своем меню – значит надежно защитить свое сердце!", – добавила Светлана Фус.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна дорада для здоровья. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как правильно жарить мясо и рыбу.

Смотрите видео, как правильно выбрать морепродукты:

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Источник: Сегодня
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