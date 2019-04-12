Как диагностировать грипп в домашних условиях

Температура, слабость и острая боль в глазах – повод бить тревогу

Симптомы гриппа проявляются внезапно Фото: freepik.com

Около 127 000 украинцев еженедельно болеют острыми респираторными заболеваниями, сообщает Минздрав. Большинство из них – дети. При неблагоприятной эпидемиологической обстановке (в период эпидемии гриппа) диагноз может выставляться на основании характерных признаков.

Симптомы гриппа и ОРВИ

Классическими симптомами являются острое начало заболевания (иногда человек может четко сказать, в котором часу он почувствовал, что заболел), существенное повышение температуры тела (до 39-40 градусов), выраженная слабость, головная боль, мышечная и суставная боль, часто – боль в глазных яблоках, особенно при взгляде на свет.

Симптомы поражения верхних дыхательных путей тоже присутствуют (насморк, боль в горле, кашель), но, по сравнению с выраженностью общих симптомов, они отходят на второй план. Также иногда могут наблюдаться тошнота, рвота, реже – понос (чаще у детей). Длительность заболевания при неосложненном течении у взрослых составляет 5-7 дней, у детей – до 10-12 дней.

Как диагностировать грипп 2019-20

Следует учитывать, что не всегда грипп протекает с выраженной симптоматикой, нередко встречаются стертые формы (без высокой лихорадки, с нормальным самочувствием), иногда – даже бессимптомно. Лабораторное исследование на предмет гриппа должно проводиться в тех ситуациях, когда результат исследования может влиять на терапевтическую тактику или на принятие решения о проведении противоэпидемических мероприятий. Наиболее точной лабораторная диагностика гриппа является в первые 5 суток заболевания, после этого срока возрастает вероятность ложноотрицательных результатов. Материал для анализа чаще всего набирают путем взятия мазка из носоглотки, у маленьких детей – со слизистой носа.

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Существует целый ряд вирусологических методов выявления вируса гриппа, они довольно точные, часто позволяют определить не только тип вируса, но и штамм, но большинство из них требует наличие специального оборудования (например, обратно-транскриптазная полимеразная цепная реакция, иммунофлуоресцентное исследование и т.д.), поэтому они доступны далеко не в каждом лечебном учреждении. Альтернативой может служить так называемый экспресс-тест на вирус гриппа, который чем-то напоминает тест на беременность. Только в данном случае для анализа берут не мочу, а смыв или мазок из носа/носоглотки.

Результат можно получить за 10-20 минут, причем не отходя от постели больного, но эти анализы менее точные, чем сложные вирусологические исследования, что обязательно должно учитываться врачом. Кроме того, они не позволяют определить штамм вируса, а только тип. Но определение штамма редко влияет на тактику лечения, это больше имеет значения для эпидемиологического мониторинга.

Грипп: лечение в домашних условиях

По словам специалистов, при первом же фиксировании каких-либо симптомов нужно оставаться дома, начать лечение и при возможности обратиться к врачу. Невыполнение этих условий сулит осложнениями.

"Если появилась температура, надо остаться дома и ни в коем случае не вредить себе и не распространять инфекцию среди других. Далее нужно посоветоваться с врачом и, исходя из симптоматики, начинать лечение. Если же человек с подорванным иммунитетом выходит на улицу, он может спровоцировать более тяжелое течение болезни – страдают сосуды и дыхательная система, увеличивается возможность легочных и сосудистых осложнений", – говорит врач Юлий Жигалов.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опасно заниматься самолечением при гриппе.

Смотрите видео, как уберечь себя и свою семью от гриппа:

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