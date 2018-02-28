Как иметь здоровое тело до глубокой старости: найден неожиданный фактор

Сегодня, 13:05

Ученые из США в ходе исследования выяснили удивительные факты

Здоровье можно сохранить. Фото: flickr
Здоровье можно сохранить. Фото: flickr

Ученые из Национальных институтов здравоохранения США в результате экспериментов на мышах выяснили, что периодическое голодание и легкие упражнения улучшают здоровье и снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета. Об этом в пресс-релизе сообщает издание EurekAlert!.

Ранее сайт "Сегодня писал о том, что найдена главная причина старения: что можно сделать.

В ходе исследования, которое продлилось четыре месяца, специалисты использовали мышей, распределенных по четырем группам. В первой животные имели круглосуточный доступ к корму; во второй грызуны каждый день бегали в течение 45 минут и могли питаться, когда захотят; в третьей голодали через день. В четвертой группе мыши периодически голодали и в то же время были физически активны.

Упражнения положительно сказались на показателях физического здоровья животных, однако сочетание физической активности и периодического голодания было более эффективным для поддержания тонуса и развития выносливости. По словам ученых, результаты исследования применимы и к людям, которые могут таким образом улучшить общее состояние организма и уменьшить риск преждевременной смерти.

Напомним, назван простой способ замедлить старение. Зеленые листовые овощи замедляют старение мозга, помогая сохранить память и другие когнитивные функции. К такому выводу пришли американские специалисты из Медицинского центра Университета Раш. 

Смотрите видео: гранат тормозит старение
медицина, здоровье, упражнения, голодание, старение, исследования, новости здоровья

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Wellness

Берегите сердце. Фото: freepik.com

Как восстановить и сберечь сердце: семь обязательных шагов

Сегодня, 09:16

Количество сердечных заболеваний с каждым годом возрастает, говорят медики

Food&Wellness

Анальгин может быть опасным. Фото: pixabay.com

Анальгин вызывает опасное заболевание крови

27 Октября 2017, 17:47

Этот препарат считается самым популярным и бюджетным болеутоляющим средством
Загрузка...

Wellness

Старение можно замедлить. Фото: Getty

Найден новый способ борьбы со старением

19 Февраля, 11:15

Ученые проанализировали маркеры старения у клеток фибробластов

Food&Wellness

Старение можно замедлить. Фото: rrnews.ru

Назван легкий способ замедлить старение

28 Декабря 2017, 16:47

Ученые провели анализ результатов множества научных работ
Загрузка...