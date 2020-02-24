Как избавиться от грибка на ногах: два эффективных метода
Можно ли вылечить грибок с помощью народных средств
В спортзалах, саунах и бассейнах с общими душевыми и раздевалками легко подхватить грибок. Для такой "спортивной" инфекции даже есть определенное название – стопа атлета. Симптомы: жжение и зуд между пальцами ног, кожа сохнет, трескается и отслаивается.
"Вызывают инфекцию грибы дерматофиты — плесневые организмы, отлично процветающие в теплой и влажной среде, например, в носках или некачественной обуви, — рассказывает дерматолог Дарья Пятковская. — Когда эти грибки проникают в поверхностный слой кожи, то вызывают чрезмерное размножение клеток, что приводит к утолщению чешуйчатой кожи. Для лечения обычно назначают противогрибковые кремы, спреи или таблетки, но они могут оказывать побочные эффекты. Впрочем, есть и альтернативные средства, которые могут использоваться в качестве дополнения к основному лечению".
Масло чайного дерева — отличный природный противогрибковый препарат. В одном исследовании 50%-ый раствор этого средства избавил от грибковой инфекции ног почти 2/3 пациентов через месяц использования. Похожим действием обладают и другие противогрибковые эфирные масла: орегано, тимьян, кора корицы, лимонник, гвоздика и лаванда.
Как применять эфирные масла
- Перед использованием эфирного масла проведите аллергопробу. Нанесите несколько капель масла на запястье и подождите некоторое время. Если на коже не появятся покраснение, зуд, его можно использовать.
- Добавьте несколько капель любого эфирного масла по вашему выбору в базовую основу (оливковое или кокосовое масло), размешайте и наносите на пораженный участок 2 раза в день.
- Вы также можете нанести смесь на ватный тампон и закрепить лейкопластырем на ночь.
- Можно делать теплые ванночки для ног, добавив в воду любое из предложенных эфирное масло и соль. Продолжительность процедуры — 20 минут.
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В чесноке содержится вещество аджоен, которое обладает противогрибковым свойством и более эффективно при лечении стопы грибка стоп, чем некоторые аптечные кремы. Все пациенты, которые наносили крем с 1% аджоена 2 раза в день на пораженную область, полностью избавились от этого заболевания через 2 месяца по сравнению с 94% в группе добровольцев, которые использовали аптечные средства. Кремы с аджоеном найти в продаже сложно, вместо этого можно использовать зубчики чеснока.
Как использовать чеснок
- Сделайте теплый, влажный компресс на пораженные участки — тепло притягивает грибок к поверхности кожи, делая лечение более эффективным.
- Заверните кашицу из чеснока в марлю и прикрепите к пораженному участку. Держите такой компресс до легкого жжения.
- В качестве альтернативы делайте 20-минутные ножные ванночки, добавив в теплую воду кашицу из чеснока. Или чеснок мелко порубите, добавьте оливковое масло, затем ватным тампоном нанесите смесь на пораженные участки кожи. Через несколько минут все смойте.
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Предотвратить грибок значительно легче, чем лечить. Нужно всего лишь соблюдать простые правила.
- Регулярно обрабатывайте стопы антигрибковыми средствами, особенно до и после посещения спортзала, бассейна, сауны и других мест общего пользования.
- Занимаясь спортом, отдавайте предпочтение обуви из натуральных материалов.
- При беге надевайте впитывающие влагу носки из дышащих материалов, стирайте их после каждого использования.
- Не забывайте про пудру, дезодоранты и другие средства для обуви. Желательно покупать те, в состав которых входят противогрибковые эфирные масла, влагопоглощающий бамбук, древесный уголь, пищевая сода.
- Убедитесь, что кроссовки полностью сухие, прежде чем снова в них бегать. Если есть возможность, купите несколько пар обуви и чередуйте их, чтобы было достаточно времени для высыхания обуви.
- Никогда не делитесь своей обувью, носками или полотенцами с другими. Если пользуетесь общими душевыми, раздевалками в фитнес-центрах и других общественных местах, всегда берите с собой шлепанцы или обувь для душа.
Напомним, ранее мы писали об эффективных правилах профилактики ОРВИ.
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