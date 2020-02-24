Как избавиться от грибка на ногах: два эффективных метода

Можно ли вылечить грибок с помощью народных средств

В спортзалах, саунах и бассейнах с общими душевыми и раздевалками легко подхватить грибок. Для такой "спортивной" инфекции даже есть определенное название – стопа атлета. Симптомы: жжение и зуд между пальцами ног, кожа сохнет, трескается и отслаивается.

"Вызывают инфекцию грибы дерматофиты — плесневые организмы, отлично процветающие в теплой и влажной среде, например, в носках или некачественной обуви, — рассказывает дерматолог Дарья Пятковская. — Когда эти грибки проникают в поверхностный слой кожи, то вызывают чрезмерное размножение клеток, что приводит к утолщению чешуйчатой кожи. Для лечения обычно назначают противогрибковые кремы, спреи или таблетки, но они могут оказывать побочные эффекты. Впрочем, есть и альтернативные средства, которые могут использоваться в качестве дополнения к основному лечению".

Избавиться от грибка помогут эфирные масла Фото: Depositphotos

Эфирные масла

Масло чайного дерева — отличный природный противогрибковый препарат. В одном исследовании 50%-ый раствор этого средства избавил от грибковой инфекции ног почти 2/3 пациентов через месяц использования. Похожим действием обладают и другие противогрибковые эфирные масла: орегано, тимьян, кора корицы, лимонник, гвоздика и лаванда.

Как применять эфирные масла

Перед использованием эфирного масла проведите аллергопробу. Нанесите несколько капель масла на запястье и подождите некоторое время. Если на коже не появятся покраснение, зуд, его можно использовать. Добавьте несколько капель любого эфирного масла по вашему выбору в базовую основу (оливковое или кокосовое масло), размешайте и наносите на пораженный участок 2 раза в день. Вы также можете нанести смесь на ватный тампон и закрепить лейкопластырем на ночь. Можно делать теплые ванночки для ног, добавив в воду любое из предложенных эфирное масло и соль. Продолжительность процедуры — 20 минут.

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Чеснок против грибка

В чесноке содержится вещество аджоен, которое обладает противогрибковым свойством и более эффективно при лечении стопы грибка стоп, чем некоторые аптечные кремы. Все пациенты, которые наносили крем с 1% аджоена 2 раза в день на пораженную область, полностью избавились от этого заболевания через 2 месяца по сравнению с 94% в группе добровольцев, которые использовали аптечные средства. Кремы с аджоеном найти в продаже сложно, вместо этого можно использовать зубчики чеснока.

Как использовать чеснок

Сделайте теплый, влажный компресс на пораженные участки — тепло притягивает грибок к поверхности кожи, делая лечение более эффективным.

Заверните кашицу из чеснока в марлю и прикрепите к пораженному участку. Держите такой компресс до легкого жжения.

В качестве альтернативы делайте 20-минутные ножные ванночки, добавив в теплую воду кашицу из чеснока. Или чеснок мелко порубите, добавьте оливковое масло, затем ватным тампоном нанесите смесь на пораженные участки кожи. Через несколько минут все смойте.

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Правила профилактики

Предотвратить грибок значительно легче, чем лечить. Нужно всего лишь соблюдать простые правила.

Регулярно обрабатывайте стопы антигрибковыми средствами, особенно до и после посещения спортзала, бассейна, сауны и других мест общего пользования. Занимаясь спортом, отдавайте предпочтение обуви из натуральных материалов. При беге надевайте впитывающие влагу носки из дышащих материалов, стирайте их после каждого использования. Не забывайте про пудру, дезодоранты и другие средства для обуви. Желательно покупать те, в состав которых входят противогрибковые эфирные масла, влагопоглощающий бамбук, древесный уголь, пищевая сода. Убедитесь, что кроссовки полностью сухие, прежде чем снова в них бегать. Если есть возможность, купите несколько пар обуви и чередуйте их, чтобы было достаточно времени для высыхания обуви. Никогда не делитесь своей обувью, носками или полотенцами с другими. Если пользуетесь общими душевыми, раздевалками в фитнес-центрах и других общественных местах, всегда берите с собой шлепанцы или обувь для душа.

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