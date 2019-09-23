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Как избавиться от лишних килограммов без диет и спорта: научный ответ

Врач пояснил, как работает новое исследование

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
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Фото: stocksnap.io

Радость обладает жиросжигающим эффектом. Наблюдения показывают, что увлекательное хобби или влюбленность могут легко избавить человека от лишних килограмм. Ранее мы также писали про то, как женщина похудела почти вдвое благодаря необычному методу. О том, как радость помогает худеть в Facebook рассказал врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин.

Как легко похудеть в талии – смотрите видео:

Ранее ряд исследований связывал снижение уровня дофамина и ожирение, рассматривались версии снижения двигательной активности, снижения чувствительности к инсулину. Был исследован механизм влияния дофамина на вес.

Ученые показали, что эффект бромокриптина (агонист дофаминовых рецепторов D2R) реализуется через GABA-нейроны неопределенной зоны латеральной области гипоталамуса. Эти нейроны содержат высокую плотность дофаминовых рецепторов. При этом блокада D2R рецепторов в гипоталамусе приводила к исчезновению эффекта.

Оказалось, что дофаминовая активация затем увеличивала активность орексиновых нейронов бледного шара и затем через симпатическую нервную систему действовала на бурый жир. Бромокриптин усиливал экспрессию ряда генов, связанных с метаболической активацией.

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"Таким образом, к уже известным метаболическим центральных эффектам дофамина (похудение, повышение чувствительность к инсулину, снижение гликированного гемоглобина и др.), добавляется и стимуляция термогенеза", – отмечает врач.

Ученые показали, что каберголин приводит к потере веса у людей. При этом Беловешкин предупредил, что этот препарат используется для снижения пролактина строго по назначению врача.

При этом стоит отметить, что стимуляция дофаминовых D2 еще и снижает аппетит, увеличивает двигательную активность, сокращает тягу к разным стимуляторам, отметил врач.

Совет: влюбляйтесь, радуйтесь жизни и отличной фигуре.

Тем временем другие ученые опровергли опасность употребления яиц.

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