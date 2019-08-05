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Как избавиться от морщин без инъекций и пластических операций

Замечательный результат дают тренировки мышц лица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21
Как избавиться от морщин
Как избавиться от морщин
Фото: pexels.com

Как избавиться от морщин без инъекций и пластических операций, – украинки испытывают на себе новомодные методики сохранения красоты: фейсбилдинг, тейпирование лица и массаж. 

Отеки лица, деформация овала и морщины можно поправить новомодными тейпами — косметическими лентами. Ткань тейпов пропитана частицами акватитана и восстанавливает передачу нервных импульсов, улучшает кровообращение и регенерацию. Чтобы вернуть коже упругость, ленты нужно клеить на ночь 21 день.

Еще один модный способ омоложения — фейсбилдинг. Это — специальные упражнения для мышц лица, которые продлевают молодость лица. Например, упражнения для глаз укрепляют века и стимулируют лимфоток. Результат от ежедневных упражнений будет видно через полгода.

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Лицо как после подтяжки у пластического хирурга обещают за десять сеансов скульптурного массажа. Массажисты рассказывают, что происходит комбинирование различных техник, которые влияют на мышцы лица. Также исчезают отечности и спазмы мышц.

Новые методы омоложения
Новые методы омоложения
Фото: pexels.com

Все эти процедуры будут действенными, если делать их курсами, советуют косметологи и тренеры. Также советуют начинать заботиться о молодости кожи уже с двадцати пяти лет.

Напомним, что ранее мы писали о том, что действительно поможет продлить молодость кожи

Добавим, ранее мы рассказывали, чем опасна экспресс-пластика. А ученые сообщили, как продлить молодость и долголетие.

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Источник: Сегодня
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