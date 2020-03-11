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Как избавиться от весенней хандры: четыре важных совета

Что делать, если появляется сильная усталость, разбитость, апатия

Анна Педан
Сегодня, 14:03

В первые весенние месяцы часто возникает весенняя хандра. По статистке она бывает хоть раз в жизни у каждого второго взрослого человека. Проявляется она неимоверной усталостью, разбитостью, невозможностью концертировать внимание, вялостью, нежеланием просыпаться по утрам. Человек все чаще занимается самокопанием: а чего я добился, почему я не уволюсь, зачем я живу и т.д.

"Очень часто люди в таком состоянии совершают необдуманные импульсивные поступки. Например, увольняются с высокооплачиваемой работы, переезжают жить в другую страну или город, принимают решение о разводе или, наоборот, женитьбе. Большая половина потом жалеет о таких решениях и, как правило, пытаются все вернуть. Но не всегда получается, и тогда возможно развитие депрессии. А это уже серьезное заболевание, требующее обязательного лечения. Тут успокоительными не обойтись", – говорит психотерапевт, врач высшей категории Татьяна Пятковская.

Весенняя хандра бывает у каждого второго человека
Весенняя хандра бывает у каждого второго человека
Фото: freepik.com

Причин у весенней хандры множество. Одной из главных выделяют нехватку витаминов, так называемый гиповитаминоз. За зимний период наш организм истощается, ему нужны витамины, микроэлементы, солнце и радость. Нос уже чувствует весну, а за окном все та же серость и беспросветные будни. Поэтому очень важно правильно питаться и восполнить запасы витаминов, чтобы не допустить развития весенней хандры. Но, если она уже есть, то с ней нужно бороться.

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1. Разговоры. Психотерапевт советует не держать все в себе. Говорите о своих страхах, бедах и проблемах с кем-то, кто вас поймет или хотя бы выслушает. Пусть это будет мама, друг, подруга, сестра, муж, коллега по работе. Неважно, главное проговорите вслух свои проблемы, и вы поймете, что все не так страшно. Если есть возможность, то сходите на прием к психологу или психотерапевту. И не забывайте, что почти во всех городах есть анонимная психологическая служба доверия по телефону.

2. Яркая вещь. В некоторых регионах скандинавских стран, где бело-серый пейзаж за окном – обычное дело, на государственном уровне установлено правило о ярких верхних одеждах. Согласитесь, люди в ярко-желтых куртках или зеленых плащах притягивают взгляд. На них хочется смотреть. Цветотерапия очень полезна во время весенней хандры. Воспользуйтесь нашим советом и обязательно купите себе что-то яркое: шарф, куртку, шапку, сумку, сапоги. Да, хоть чехол для мобильного телефона. Если чувствуете, что что-то болит или, вот-вот разболеетесь, то купите что-то зеленое или бирюзовое. Эти цвета работают, как обезболивающее. Если чувствуете упадок сил и нежелание работать, то ваша покупка должна быть красной или розовой. Если ничего не радует и ничего не хочется, то желтая вещь вам поможет.

Как бороться с весенним гиповитаминозом. Смотрите в нашем сюжете:

3. Хобби. Весенняя хандра часто проявляется неимоверной ленью. Гоните ее прочь! Вспомните, что вы очень любите делать. Петь, вышивать, шить, рисовать, танцевать? Срочно включайте любимую песню, доставайте краски или нитки. Не раздумывая, займитесь любимым хобби.

4. Открывайте таланты. Одним из признаков весенней хандры является самокопание, обвинение себя в чем-то несбывшемся. Всегда хотели научиться играть на гитаре или выучить испанский язык? Все в ваших силах, ищите курсы, запишитесь на пробный урок (он, как правило, бесплатный) и дерзайте. Даже если вы не станете новым Полом Маккартни, то в вашем подсознании будет стоять галочка "я попробовал, я старался". И на одну причину самокопания станет меньше.

От весенней хандры помогают и занятия спортом, и встречи со старыми друзьями, с которым можно вспомнить что-то смешное из прошлого, и волонтерская работа. Главное – не сидите дома, не плодите плохие мысли.

Напомним, ранее мы писали о растениях-адаптогенах, которые помогут справиться с весенним гиповитаминозом.

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