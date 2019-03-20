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Как избавиться от веснушек в домашних условиях

Веснушки для многих девушек – источник переживаний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Избавиться от веснушек можно в домашних условиях
Избавиться от веснушек можно в домашних условиях
Фото: Pixabay

Веснушки – это естественная реакция организма на повышение активности солнца. Они могут появиться у любого, но чаще встречаются у людей со светлой кожей и у тех, кто старше 40 лет.

Несмотря на то, что веснушки стремительно вошли в моду несколько лет назад, многие девушки по-прежнему мечтают от них избавиться. Убрать пигментацию в домашних условиях можно с помощью народных средств. Более сложные процедуры следует проводить только в специализированных клиниках и салонах.

Как убрать веснушки на лице и теле

Ниже приведены некоторые домашние средства и процедуры, которые помогут сделать веснушки менее заметными или избавиться от них совсем:

  • Алоэ вера. Исследования показали, что алоэзин и алоин, которые содержатся в алоэ вера, могут осветлить веснушки и другие проявления пигментации.
  • Экстракт солодки. Активные ингредиенты экстракта солодки могут помочь осветлить веснушки и другие изменения цвета кожи, усугубляемые воздействием солнца, такие как меланодермия, которая часто встречается у беременных женщин. Многие современные кремы для осветления кожи включают экстракт солодки.
  • Витамин С. Этот активный антиоксидант способствует выработке коллагена и, как было установлено, эффективен для осветления темных пятен на коже.
  • Витамин Е. Диета, богатая витамином Е, обеспечивает защиту от вредного воздействия солнца и может улучшить здоровье вашей кожи, особенно в сочетании с витамином С. Применение масла с витамином Е обеспечивает еще большую защиту вашей кожи от солнца и может помочь осветлить веснушки.
  • Яблочный уксус. Уксусная кислота, которая содержится в яблочном уксусе, устраняет пигментацию кожи и улучшает ее внешний вид.
  • Зеленый чай. Экстракт зеленого чая оказывает депигментирующее действие. Поэтому вы можете прикладывать к лицу холодные чайные пакетики с заваркой.
  • Красный лук. Согласно исследованию, опубликованному в 2010 году, в высушенной шелухе красного лука содержатся ингредиенты, которые могут осветлить кожу.
  • Лимонный сок. Лимонный сок долгое время использовался в качестве домашнего средства для осветления волос и кожи и является распространенным компонентом в отбеливающих кремах. При этом лимонный сок может спровоцировать сухость, а также раздражать кожу и глаза.
  • Молоко и кисломолочные продукты. Молочная кислота может помочь осветлить веснушки при нанесении на кожу.
  • Мед. Богатый антиоксидантами, мед использовался в средствах для кожи в течение многих лет. Считается, что он способствует росту новых клеток и может помочь избавиться от веснушек, если нанести его на кожу.
  • Отбеливающие кремы. Есть много эффективных кремов, доступных без рецепта, которые вы можете использовать дома, чтобы избавиться от веснушек на лице. Ищите кремы, содержащие гликолевую кислоту, оксикислоту, гидрохинон, койевую кислоту или дезоксиарбутин.

Напомним, ранее мы рассказывали, как разбудить кожу к весне.

Смотрите видео, как сделать ямочки на щеках:

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Источник: Сегодня
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