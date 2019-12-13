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Как избежать старения мозга: научный ответ

Ученые провели масштабное исследование с участием мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:14
Ученые рассказали, как избежать старения мозга
Ученые рассказали, как избежать старения мозга
Фото: Pexels

Ожирение, гипертония и повышенный уровень сахара в крови приводят к преждевременному старению мозга. Это выяснили ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне и рассказали о своем исследовании на MedicalXpress.

Есть ли разница между женским и мужским мозгом – смотрите видео:

Ученые обнаружили, что метаболический синдром у людей среднего возраста может стать причиной преждевременного старения мозга. В связи с этим они провели масштабное исследование с участием более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет.

Во время эксперимента подопытным сделали МРТ и дали тесты на логическое мышление. Проанализировав одни и другие результаты, ученые выяснили, что у людей с метаболическим синдромом размер мозга меньше, чем у здоровых людей.

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Метаболический синдром связан с ожирением, гипертонией и повышенным уровнем сахара в крови, что по словам медиков, существенно ускоряет старение мозга, развитие рака или болезни Альцгеймера.

Чтобы этого избежать ученые советуют больше внимания уделять своему здоровью, в частности правильному питанию и спорту. Медики говорят, что специальная диета с потреблением рыбы, фруктов, овощей, а также цельнозерновых продуктов позволяет избежать метаболического синдрома, а соответственно и старения мозга.

Тем временем другие ученые выяснили, что дневной сон грозит инсультом: новое исследование.

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