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Как лечиться категорически нельзя: полезные советы врачей

Медики пояснили, почему народная медицина может сильно навредить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21

Народная медицина может навредить. Лечение бабушкиными рецептами такими, как прогревание паром вареного картофеля, чайными пакетиками или самодельными каплями от насморка может иметь тяжелые последствия. Медики пояснили, что из народного арсенала лечит, а что может и покалечить.

Так к примеру, если дышать паром картофеля, есть риск обжечь себе верхние дыхательные пути и даже пищевод. Такое лечение может привести к более неприятным последствиям, чем обычный насморк.

"Бытует такое мнение, что это якобы помогает избавиться от гайморита острого, от ларингитов, трахеитов, бронхитов и пневмонии. Но это совершенно неправильно, потому что, если дышать над паром картошки, это может привести к ларингоспазму", – говорит Вероника Измайлова, врач отоларинголог.

При этом медики говорят, что были случаи, когда пациенты назначали себя сами какие-то самодельные капли либо же использовали фито-свечи. Это вставлялось в слуховой проход и поджигалось. Поэтому вместо оздоровительного эффекта больные получали ожоговые повреждения. А закапывания сока алоэ, каланхоэ, лука или чеснока – может спровоцировать острые аллергические реакции, рассказал Виталий Щуренко, семейный доктор.

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"Также сода, которую люди любят пить, когда у них изжога. При этом они испытывают недолгое облегчение, но не знают, что после него наступает ухудшение. Потому что кислота начинает еще больше секретироваться клетками желудка. И поэтому изжога только усиливается со временем", – пояснил врач.

Другой популярный миф – отогревать гнойные воспалительные процессы мешочками соли или пакетиками чая. Этого делать категорически нельзя, иначе больничной койке не избежать, предупреждают врачи.

А часто средства, которые могли бы помочь, люди просто неправильно используют. Например, горчичники ни в коем случае нельзя прикладывать при высокой температуре. Потому что состояние больного только ухудшится.

Как нельзя лечиться
Как нельзя лечиться
Фото: stocksnap.io

А вот фитотерапию, или популярную в народе гомеопатию, врачи считают безопасной. Но при условии, если ее правильно назначить и принимать. Ведь препаратам растительного происхождения тоже присущ побочный эффект.

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