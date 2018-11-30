Ничего лишнего: как определить размер идеальной порции еды
Большинство людей не знают, как должен выглядеть допустимый размер порции
По мнению диетологов, мы плохо определяем, сколько еды должно быть у нас на тарелке. Исследования показывают, что люди часто недооценивают размер порции и количество калорий, которые она содержит.
Но как же понять, сколько стоит есть без того, чтобы бесконечно подсчитывать питательную ценность или взвешивать продукты на весах?
Хлеб, макароны, крупы
- Один ломтик хлеба (размер компакт-диска);
- Половина багеля (размер хоккейной шайбы);
- Один стакан хлопьев (ладони, сложенные "лодочкой");
- Половина стакана вареной крупы или пасты (одна горсть).
Фрукты
- Один фрукт (размером с теннисный мяч);
- Полстакана порезанных фруктов (сырых, вареных, замороженных или консервированных);
- Одна четверть чашки сухофруктов;
- Три четверти чашки 100% фруктового сока.
Овощи
- Половина чашки любых нарезанных овощей (сырых, приготовленных, замороженных или консервированных);
- Полчашки вареных, консервированных или замороженных бобовых;
- Одна чашка листовой зелени;
- Три четверти чашки 100% овощного сока.
Мясо, курица или рыба
- 85 г (размером с ладонь);
- Одно яйцо.
Молочные продукты
- 20 г сыра (размер одного большого пальца);
- Полчашки мороженого, творога или запеканки;
- Одна чашка молока или йогурта.
Орехи
- Одна треть чашки (маленькая горстка);
- Одна столовая ложка орехового масла (размером с большой палец).
Напомним, изображение дополнительных продуктов на упаковке ведет к перееданию.
Смотрите видео, как эффективно похудеть в домашних условиях:
Еще несколько материалов по теме:Какие продукты есть, чтобы всегда приятно пахнуть 15 продуктов, которые снижают вес и омолаживают тело Названы самые популярные диеты американских звезд Диета для красивой кожи: как подобрать правильный рацион
Источник: "Сегодня"