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Ничего лишнего: как определить размер идеальной порции еды

Большинство людей не знают, как должен выглядеть допустимый размер порции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Диетологи назвали правильные размеры порций Фото: freepik.com
Диетологи назвали правильные размеры порций Фото: freepik.com

По мнению диетологов, мы плохо определяем, сколько еды должно быть у нас на тарелке. Исследования показывают, что люди часто недооценивают размер порции и количество калорий, которые она содержит.

Но как же понять, сколько стоит есть без того, чтобы бесконечно подсчитывать питательную ценность или взвешивать продукты на весах?

Хлеб, макароны, крупы

  • Один ломтик хлеба (размер компакт-диска);
  • Половина багеля (размер хоккейной шайбы);
  • Один стакан хлопьев (ладони, сложенные "лодочкой");
  • Половина стакана вареной крупы или пасты (одна горсть).

Фрукты

  • Один фрукт (размером с теннисный мяч);
  • Полстакана порезанных фруктов (сырых, вареных, замороженных или консервированных); 
  • Одна четверть чашки сухофруктов;
  • Три четверти чашки 100% фруктового сока.

Овощи

  • Половина чашки любых нарезанных овощей (сырых, приготовленных, замороженных или консервированных);
  • Полчашки вареных, консервированных или замороженных бобовых;
  • Одна чашка листовой зелени;
  • Три четверти чашки 100% овощного сока.

Мясо, курица или рыба

  • 85 г (размером с ладонь);
  • Одно яйцо.

Молочные продукты

  • 20 г сыра (размер одного большого пальца);
  • Полчашки мороженого, творога или запеканки;
  • Одна чашка молока или йогурта.

Орехи

  • Одна треть чашки (маленькая горстка);
  • Одна столовая ложка орехового масла (размером с большой палец).

Напомним, изображение дополнительных продуктов на упаковке ведет к перееданию. 

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Источник: "Сегодня"
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