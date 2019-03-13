Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как мотивировать себя двигаться больше: три лайфхака от Мирославы Ульяниной

Для того, чтобы получить пользу для здоровья, достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Двигательная активность продлевает жизнь
Двигательная активность продлевает жизнь
Фото: freepik.com

Двигательная активность является одним из самых важных условий поддержания здоровья человека. Украинская ведущая, фитнес-тренер и мотивационный health-спикер Мирослава Ульянина рассказала, как заставить себя больше двигаться.

"Не важно, какой образ жизни ты ведешь сейчас – всегда можно измениться, чтобы прожить дольше и более полноценно. В любом возрасте полезно научиться делать правильный выбор. То, как ты ешь, спишь, двигаешься каждый день – непосредственно влияет на твое будущее", – обратилась к своим подписчикам в Instagram Мирослава.

Мирослава Ульянина
Мирослава Ульянина
Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Три лайфхака, как двигаться больше

  • Если у вас сидячая работа, если большинство дня – на встречах, в авто, за столом в офисе – ставьте напоминания на телефон: каждые 20 минут вставать с места. Научные исследования подтвердили: даже 2-минутная прогулка каждые 20 минут позволяет активизировать мышцы, улучшить работу мозга и даже стабилизировать уровень сахара в крови.
  • Если вы еще не делаете 10 тыс шагов в день, но хотите увеличить физическую активность, начните отслеживать, сколько вы двигаетесь. Доказано: когда участникам исследований выдавали шагомеры, они начинали ежедневно проходить минимум на 1,5 км больше. Общий уровень активности поднимался на 27%, а индекс массы тела и давление снижались.
  • Когда не хочется тренироваться, и появляется 10000 и одна отмазка, и весь мир мешает походу в зал, – сделайте одно упражнение. Любимое – приседания, прыжки или покачайте пресс. Лучше даже 10-минутная тренировка, чем ее отсутствие.

Напомним, ранее Мирослава Ульянина делилась рецептом зеленого смузи-боула. Ведущая также рассказывала, как приготовить полезный сэндвич без хлеба

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Мирослава Ульянина назвала лучший источник антиоксидантов зимой Как получить максимум пользы от смузи: советы Мирославы Ульяниной Почему одни люди худые, а другие - нет: специалисты дали неожиданный ответ Марина Узелкова поделилась упражнением для стройных и красивых ног
движение фитнес Мирослава Ульянина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Сегодня, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

Вчера, 11:09Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

Вчера, 10:34Стиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

Вчера, 08:30Техно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

Вчера, 05:52Fun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

11 мартаFun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

11 мартаFun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

11 мартаWellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

Новости партнеров

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы
Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все
Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Переможниця Нацвідбору MARUV здивувала різкою зміною іміджу
Переможниця Нацвідбору MARUV здивувала різкою зміною іміджу