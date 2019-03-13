Как мотивировать себя двигаться больше: три лайфхака от Мирославы Ульяниной

Для того, чтобы получить пользу для здоровья, достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно

Двигательная активность продлевает жизнь Фото: freepik.com

Двигательная активность является одним из самых важных условий поддержания здоровья человека. Украинская ведущая, фитнес-тренер и мотивационный health-спикер Мирослава Ульянина рассказала, как заставить себя больше двигаться.

"Не важно, какой образ жизни ты ведешь сейчас – всегда можно измениться, чтобы прожить дольше и более полноценно. В любом возрасте полезно научиться делать правильный выбор. То, как ты ешь, спишь, двигаешься каждый день – непосредственно влияет на твое будущее", – обратилась к своим подписчикам в Instagram Мирослава.

Мирослава Ульянина Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Три лайфхака, как двигаться больше

Если у вас сидячая работа, если большинство дня – на встречах, в авто, за столом в офисе – ставьте напоминания на телефон: каждые 20 минут вставать с места. Научные исследования подтвердили: даже 2-минутная прогулка каждые 20 минут позволяет активизировать мышцы, улучшить работу мозга и даже стабилизировать уровень сахара в крови.

Если вы еще не делаете 10 тыс шагов в день, но хотите увеличить физическую активность, начните отслеживать, сколько вы двигаетесь. Доказано: когда участникам исследований выдавали шагомеры, они начинали ежедневно проходить минимум на 1,5 км больше. Общий уровень активности поднимался на 27%, а индекс массы тела и давление снижались.

Когда не хочется тренироваться, и появляется 10000 и одна отмазка, и весь мир мешает походу в зал, – сделайте одно упражнение. Любимое – приседания, прыжки или покачайте пресс. Лучше даже 10-минутная тренировка, чем ее отсутствие.

Напомним, ранее Мирослава Ульянина делилась рецептом зеленого смузи-боула. Ведущая также рассказывала, как приготовить полезный сэндвич без хлеба.

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