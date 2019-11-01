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Как накачать мышцы: научный подход

Простые упражнения, которые можно выполнять дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Использование турника очень эффективно
Использование турника очень эффективно
Фото: Pexels

Чтобы накачать красивые мышцы – совсем не обязательно заниматься новомодными тренировками и придумывать какие-то сложные упражнения. Достаточно будет выбрать для себя необходимый набор палеодвижений, советует врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин. Ранее мы уже выясняли все про эффективные упражнения, котрое помогут накачать грудные мышцы.

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"Когда мы говорим про программы тренировок, то можно легко увлечься невероятным разнообразием движений. Инстаграм полон чудаковатых поз с использованием хитроумных тренажеров. Кто-то наоборот просто качает только ягодицы или бицепс. Поэтому всегда важно держать в фокусе базовые движения, иначе называемые "палео". Это естественные двигательные паттерны человека, которые задействуют большое количество мышечных групп", – написал он в Facebook.

При этом ученый утверждает, что мы и так используем эти движения в своей повседневной жизни – они естественные и привычные нам, а естественные нагрузки помогают нашему телу развиваться пропорционально.

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"В своей повседневной жизни я использую палеотриаду "толкай-тяни-лягай" (push-pull-kick). Толкательные движения (отталкиваем от себя) включают удары, броски, метание предметов, отжимания и жимы. Тянущие движения (притягиваем себя или к себе) включают поднимание тяжестей, лазание по канату, скалолазание, подтягивания и тяги. Лягающие движения (отталкиваем(ся) ногами) включают прыжки, приседания, выпады, удары ногами", – поделился Беловешкин.

Он заверяет, что хоть эти упражнения и просты, они являются базовыми, вовлекают большое количество мышечных групп и могут выполняться со свободными весами так и с весом своего тела. В силовых видах спорта это жим лежа, становая тяга, приседания со штангой.

Большим плюсом этих упражнений является то, что их легко можно выполнять дома. В домашних условиях со своим весом вы можете делать приседания, подтягивания на турнике и отжимания. Выпады, отжимания на брусьях, запрыгивания, жим над головой, упражнения с гирей, жим штанги стоя, берпи – это примеры других видов базовых упражнений.

"Базовые упражнения самые эффективные для роста мышц и новички должны полностью строить из них тренировку. Важно, что базовые упражнения требуют идеальной техники, так как их неправильное выполнение с большими весами увеличивает риск травмы даже при небольших ошибках", – поясняет Андрей.

Ученый рекомендует выстраивать свои тренировки гармонично, активно используя базовые упражнения.

Ранее мы уже писали про упражнения барре для укрепления мышц спины.

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