Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений
Наши советы помогут вам накачать ягодицы за неделю
Чтобы накачать ягодицы в домашних условиях, их точно не нужно щадить. Комплекс упражнений нужно выполнять через день, чередуя их с бегом или другой кардионагрузкой.
Поход в спортзал может позволить себе не каждый в силу различных причин, а вот заниматься дома могут абсолютно все. Из инвентаря вам понадобятся: мяч, гантели и фитбол.
Вашему вниманию пять эффективных упражнений на ягодицы от Workout:
- Глубокий присед с мячом
- Присед в плие с весом
- Отведение ног в стороны
- Мостик на фитболе
- Выпады с гантелями
Чтобы увеличить объем ягодиц, занимайтесь с утяжелителями (гантели по 5-6 кг) и выполняйте упражнения два раза в неделю.
Кроме того, особое внимание необходимо обратить на технику упражнений. Это важно, как для результата – важно прокачивать правильные мышцы и для здоровья ваших суставов.
Обязательно следите за ровным положением поясницы – мышцы этой зоны выступают стабилизаторами в упражнениях для ягодиц, обеспечивая их нагрузку. Если вы будете прогибаться в пояснице, то и нужные мышцы не сработают.
Напомним, ранее мы рассказывали, как заниматься йогой в домашних условиях. "Сегодня" также писали, как накачать грудные мышцы.
Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой
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