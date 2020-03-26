Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений

Наши советы помогут вам накачать ягодицы за неделю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44

Чтобы накачать ягодицы в домашних условиях, их точно не нужно щадить. Комплекс упражнений нужно выполнять через день, чередуя их с бегом или другой кардионагрузкой.

Поход в спортзал может позволить себе не каждый в силу различных причин, а вот заниматься дома могут абсолютно все. Из инвентаря вам понадобятся: мяч, гантели и фитбол.

Читайте также:
Тренируемся дома: упражнения барре для красивых ног и ягодиц

Вашему вниманию пять эффективных упражнений на ягодицы от Workout:

  • Глубокий присед с мячом
  • Присед в плие с весом
  • Отведение ног в стороны
  • Мостик на фитболе
  • Выпады с гантелями

Чтобы увеличить объем ягодиц, занимайтесь с утяжелителями (гантели по 5-6 кг) и выполняйте упражнения два раза в неделю.

Кроме того, особое внимание необходимо обратить на технику упражнений. Это важно, как для результата – важно прокачивать правильные мышцы и для здоровья ваших суставов.

Как накачать ягодицы за неделю
Как накачать ягодицы за неделю
Фото: freepik.com

Обязательно следите за ровным положением поясницы – мышцы этой зоны выступают стабилизаторами в упражнениях для ягодиц, обеспечивая их нагрузку. Если вы будете прогибаться в пояснице, то и нужные мышцы не сработают.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заниматься йогой в домашних условиях. "Сегодня" также писали, как накачать грудные мышцы.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сесть на шпагат с нуля в домашних условиях: основные правила Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться Тренировки дома: ТОП-5 эффективных упражнений для красивой фигуры Тренировка с монетами: Александр Усик развлекает фанатов забавным видео
видео упражнения комплекс спортзал тренировки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики
Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики
Самая красивая женщина в мире показала новое фото
Самая красивая женщина в мире показала новое фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:44Wellness

Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений

Сегодня, 10:15Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Сегодня, 08:56Food

Салаты из редиса: три весенних рецепта

Вчера, 16:20Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Вчера, 15:13Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

Вчера, 09:19Fun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

24 мартаFun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

24 мартаEvents

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

24 мартаWellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

24 мартаШоу-бизнес

Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

23 мартаШоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

23 мартаИнтервью

Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

23 мартаШоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

23 мартаFun

Украинец пришел в супермаркет в костюме от чумы: курьезное видео

23 мартаEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Новости партнеров

Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
10 крутых советских комедий
10 крутых советских комедий
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Олег Винник вперше відверто розповів про кохану
Олег Винник вперше відверто розповів про кохану