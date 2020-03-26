Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений

Наши советы помогут вам накачать ягодицы за неделю

Чтобы накачать ягодицы в домашних условиях, их точно не нужно щадить. Комплекс упражнений нужно выполнять через день, чередуя их с бегом или другой кардионагрузкой.

Поход в спортзал может позволить себе не каждый в силу различных причин, а вот заниматься дома могут абсолютно все. Из инвентаря вам понадобятся: мяч, гантели и фитбол.

Вашему вниманию пять эффективных упражнений на ягодицы от Workout:

Глубокий присед с мячом

Присед в плие с весом

Отведение ног в стороны

Мостик на фитболе

Выпады с гантелями

Чтобы увеличить объем ягодиц, занимайтесь с утяжелителями (гантели по 5-6 кг) и выполняйте упражнения два раза в неделю.

Кроме того, особое внимание необходимо обратить на технику упражнений. Это важно, как для результата – важно прокачивать правильные мышцы и для здоровья ваших суставов.

Как накачать ягодицы за неделю Фото: freepik.com

Обязательно следите за ровным положением поясницы – мышцы этой зоны выступают стабилизаторами в упражнениях для ягодиц, обеспечивая их нагрузку. Если вы будете прогибаться в пояснице, то и нужные мышцы не сработают.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заниматься йогой в домашних условиях. "Сегодня" также писали, как накачать грудные мышцы.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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