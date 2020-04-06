Как не допустить атеросклероза: пять главных врагов сосудов

Чтобы предотвратить болезни сосудов, достаточно соблюдать простые правила профилактики

Большинство опасных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, связано с поражением сосудов. Во внутренней стенке сосуда, откладывается холестерин, образуются атеросклеротические бляшки, которые, в свою очередь, и являются причиной инфарктов и инсультов, от которых каждый год во всем мире погибает самое большое количество человек.

"Отложение холестерина в наших сосудах — процесс двусторонний. С одной стороны, большое значение имеет повышение вредного холестерина в нашей крови и снижение полезного. Поэтому я рекомендую абсолютно всем здоровым людям старше 35 лет сдавать липидограмму. Этот анализ покажет уровень "хорошего" и "плохого" холестерина", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Гипертония повышает риск развития атеросклероза Фото: freepik.com

Но как бы ни был высок холестерин, он не сможет попасть в наши сосуды, если внутренняя стенка их здорова и не имеет повреждений. Что же повреждает наши сосуды и способствует появлению атеросклеротических бляшек?

У сосудов есть пять главных врагов.

Курение. Даже одна выкуренная сигарета в неделю может привести к нарушению целостности сосуда и отложению в нем холестерина.

Гипертония. Любое давление выше 130/80 мм ртутного столба нарушает целостность внутренней стенки артерий нашего организма. Именно поэтому так важно принимать препараты, понижающие давление, на постоянной основе. Даже если вы не чувствуете дискомфорта.

Собаки помогают справиться с гипертонией. Смотрите в нашем сюжете:

Повышенный сахар в крови. Если натощак уровень глюкозы крови превышает 5,6 ммоль/л., то это очень тревожный звоночек. Нужно исключить из своего рациона быстрые углеводы (сладости, картофель, сдобу, макароны) и активно заниматься профилактикой сахарного диабета ІІ типа. Лучше всего под контролем врача-эндокринолога. Диабет ІІ типа чаще всего возникает в зрелом возрасте. Основными способами его профилактики являются регулярные физические нагрузки и поддержание индекса массы тела до 25 и объема талии меньше 85 см у женщин или 102 см у мужчин.

Холестерин. Важно снизить количество тяжелых липопротеидов, не употребляя много животных жиров. Предлагаем ориентироваться на соотношение животных жиров и овощей, фруктов, злаков. Оно должно соответствовать вашему весу, возрасту и уровню физической активности. Приблизительное содержание жиров в рационе должно составлять 20–30 % (при этом овощи должны составлять не менее трети дневного меню). Причем до 50 % общего количества жира должны составлять морские жиры и еще 20–30 % — растительные.

Трансжиры. Они образуются в результате гидрогенизации растительного жира и продлевают срок хранения и жизни продукта, а срок службы здоровых сосудов у людей, которые их употребляют в пищу, сокращается. Самые распространенные источники этих вредных веществ — маргарин и вся выпечка, пицца, продающаяся в супермаркетах. Поэтому рекомендовано готовить продукты на гриле, в мультиварке, запекать в духовке. Все эти способы позволяют избежать использования любых жиров.

Напомним, ранее мы писали о народных средствах лечения артрита.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться