Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как не допустить атеросклероза: пять главных врагов сосудов

Чтобы предотвратить болезни сосудов, достаточно соблюдать простые правила профилактики

Анна Педан
Сегодня, 19:28

Большинство опасных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, связано с поражением сосудов. Во внутренней стенке сосуда, откладывается холестерин, образуются атеросклеротические бляшки, которые, в свою очередь, и являются причиной инфарктов и инсультов, от которых каждый год во всем мире погибает самое большое количество человек.

"Отложение холестерина в наших сосудах — процесс двусторонний. С одной стороны, большое значение имеет повышение вредного холестерина в нашей крови и снижение полезного. Поэтому я рекомендую абсолютно всем здоровым людям старше 35 лет сдавать липидограмму. Этот анализ покажет уровень "хорошего" и "плохого" холестерина", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Гипертония повышает риск развития атеросклероза
Гипертония повышает риск развития атеросклероза
Фото: freepik.com

Но как бы ни был высок холестерин, он не сможет попасть в наши сосуды, если внутренняя стенка их здорова и не имеет повреждений. Что же повреждает наши сосуды и способствует появлению атеросклеротических бляшек?

У сосудов есть пять главных врагов.

Курение. Даже одна выкуренная сигарета в неделю может привести к нарушению целостности сосуда и отложению в нем холестерина.

Гипертония. Любое давление выше 130/80 мм ртутного столба нарушает целостность внутренней стенки артерий нашего организма. Именно поэтому так важно принимать препараты, понижающие давление, на постоянной основе. Даже если вы не чувствуете дискомфорта.

Собаки помогают справиться с гипертонией. Смотрите в нашем сюжете:

Повышенный сахар в крови. Если натощак уровень глюкозы крови превышает 5,6 ммоль/л., то это очень тревожный звоночек. Нужно исключить из своего рациона быстрые углеводы (сладости, картофель, сдобу, макароны) и активно заниматься профилактикой сахарного диабета ІІ типа. Лучше всего под контролем врача-эндокринолога. Диабет ІІ типа чаще всего возникает в зрелом возрасте. Основными способами его профилактики являются регулярные физические нагрузки и поддержание индекса массы тела до 25 и объема талии меньше 85 см у женщин или 102 см у мужчин.

Холестерин. Важно снизить количество тяжелых липопротеидов, не употребляя много животных жиров. Предлагаем ориентироваться на соотношение животных жиров и овощей, фруктов, злаков. Оно должно соответствовать вашему весу, возрасту и уровню физической активности. Приблизительное содержание жиров в рационе должно составлять 20–30 % (при этом овощи должны составлять не менее трети дневного меню). Причем до 50 % общего количества жира должны составлять морские жиры и еще 20–30 % — растительные.

Читайте также:
Диабет: ТОП-5 продуктов, которые снижают сахар в крови

Трансжиры. Они образуются в результате гидрогенизации растительного жира и продлевают срок хранения и жизни продукта, а срок службы здоровых сосудов у людей, которые их употребляют в пищу, сокращается. Самые распространенные источники этих вредных веществ — маргарин и вся выпечка, пицца, продающаяся в супермаркетах. Поэтому рекомендовано готовить продукты на гриле, в мультиварке, запекать в духовке. Все эти способы позволяют избежать использования любых жиров.

Напомним, ранее мы писали о народных средствах лечения артрита.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Атеросклероз сосудов сердца: как не допустить инфаркта Меню для сосудов: как избежать атеросклероза Атеросклероз: 6 эффективных правил лечения Досье на болезнь: атеросклероз может спровоцировать сердечную недостаточность и гангрену Диетологи назвали соки, которые помогут при атеросклерозе
курение гипертония сосуды атеросксклероз холестерин
Реклама

Новости партнеров

Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася
Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша

Популярные статьи

Сегодня, 18:37Food

Великий пост-2020: меню по дням на неделю

Сегодня, 15:37Fun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

Сегодня, 14:20Food

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 13:34Events

Когда Благовещение в 2020 году: точная дата и значение праздника

Сегодня, 12:54Food

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

Сегодня, 11:41Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Сегодня, 11:39Travel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

Сегодня, 11:10Food

Лучший рецепт сырников с изюмом на сковороде

Сегодня, 10:55Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

Ирина Билык: биография и интересные факты об имениннице

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

Вчера, 12:10Food

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Вчера, 11:31Fun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 08:00Fun

5 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

4 апреляАфиша

Телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц

Новости партнеров

Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
Названы черты характера, которые присущи только одаренным детям
Названы черты характера, которые присущи только одаренным детям
Нарезаем селедку на салат: сытная замена оливье и шубе
Нарезаем селедку на салат: сытная замена оливье и шубе
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни