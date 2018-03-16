Как не допустить появления варикозного расширения вен

Чтобы не заболеть варикозом следите за весом, не сидите долго за рабочим столом и не пейте кофе натощак

"У меня есть родственники, которые страдают варикозным расширением вен. Знаю, что при генетической предрасположенности вероятность заболеть варикозом очень высокая. Но можно ли как-то обмануть природу?" — Антон Одаренко.

Отвечает Юлия Шарупич, кардиолог высшей категории КНП КДЦ Шевченковского района:

Главная и хорошо изученная причина развития варикозного расширения вен — это воспаление венозных клапанов, "устройств" в стенках сосудов, отвечающих за отток крови от периферии к сердцу. Он в таком случае затрудняется. При этом становится турбулентным, что способствует образованию тромбов и прикреплению к поврежденному эндотелию (внутреннему слою сосудов) атеросклеротических бляшек. А так как кровь загущают также гормональные контрацептивы и гормональный дисбаланс во время болезней или климакса, то варикоз чаще поражает женщин, чем мужчин.

Еще две хорошие новости. Первая: соответствующий ген вы могли и не получить. Вторая: даже если он имеется, вероятность развития варикоза все равно составляет не более 50%: половина, "предназначенная судьбой", активизируется лишь при наличии провоцирующих факторов. Потому не допускайте их, и шанс не узнать, что такое варикоз, у вас будет достаточно высоким.

К факторам риска относится избыточный вес. Он затрудняет нормальное кровообращение и провоцирует повышение давления. Учтите, что тучность либо ведет к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, либо является их следствием. А венозное русло проходит через эти органы тоже. Потому есть смысл обследоваться у гастроэнтеролога. Венозное русло идет и вдоль позвоночника, потому отсутствие физических нагрузок (нужны ежедневные пробежки по 20—40 минут и занятия в спортзале дважды в неделю по полтора часа) и долгое и неправильное сидение за рабочим столом (а за ним современный человек проводит, ни много, ни мало, треть суток) тоже ухудшают венозный отток.

Правильное положение за столом выглядит следующим образом. Высота стула должна быть такой, чтобы ноги сгибались в коленях под прямым углом. При этом ступни должны стоять полностью на полу, а спинка стула плотно прилегать к спине. Угол между спинкой и сиденьем — 90 гардусов. Категорически нельзя подолгу сидеть, забравшись на стул с ногами и подогнув их под себя.

Еще один фактор риска развития варикоза — заболевания печени. Из-за них со временем происходит сбой в работе всего желудочно-кишечного тракта. Как следствие, нарушается обмен веществ. А это в перспективе вызывает воспаление внутреннего слоя сосудов и нарушение венозного оттока. Потому раз в год необходима консультация гастроэнтеролога, УЗИ печени и желчного пузыря и анализ крови на печеночные пробы. Если обнаружатся нарушения в работе печени, пожалуйста, не лечитесь травками и прочими народными средствами — они могут снять симптомы, но не способны устранить первопричину проблемы.

К слову, чтобы не нарушить работу печени, нельзя пить натощак кофе, хотя утро многих людей начинается именно с него. Обжаренные зерна кофе содержат ядовитые смолы бензопирена, и поглощение их на голодный желудок токсично для организма в разы. Плюс — кофе обладает ярко-выраженным желчегонным эффектом. А регулярный заброс желчи в двенадцатиперстную кишку при отсутствии пищи — это прямая дорога к желчекаменной болезни и холециститу. Пейте кофе после еды.