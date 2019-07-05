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Как не набрать лишний вес на курорте: полезные советы

Разнообразные напитки — большая опасность для фигуры во время отдыха на курортах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Как не поправиться в отпуске, когда "все включено"
Как не поправиться в отпуске, когда "все включено"
Фото: pexels.com


По данным туроператоров, самые популярные маршруты этим летом — Турция, Тунис и Египет. Причем 98% из уже проданных туда путевок предлагают all inclusive. Читайте полезные советы о том, как держать себя в тонусе и не набрать лишних килограммов во время отпуска на курорте.

Как не набрать лишний вес на отдыхе

  • Еда в неограниченном количестве может привести к печальным последствиям. Поскольку все хочется попробовать, это может закончиться набором лишнего веса и не очень хорошим самочувствием.
  • Разнообразные напитки — вторая опасность all inclusive. Обычно в таких гостиницах наливают низкокачественные соки или коктейли. Особую опасность они представляют для детей. Лучше пить обычную воду.

Как не набрать лишних килограммов на курорте
Как не набрать лишних килограммов на курорте
Фото: pexels.com

  • Врачи советуют есть во время отдыха больше фруктов и поменьше жареного, сладкого и мучного. Также следует избегать переедания.
  • Забывать о спорте на отдыхе тоже не стоит. Чтобы держать себя в тонусе, старайтесь как можно больше двигаться. Даже веселые спортивные игры, которые проводят аниматоры, помогут оставаться в форме. Если вы не хотите бросать спорт, то лучше им заниматься перед завтраком или перед ужином.

Напомним, что ранее мы писали о том, куда поехать в июле 2019

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Источник: Сегодня
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