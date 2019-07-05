Как не набрать лишний вес на курорте: полезные советы

Разнообразные напитки — большая опасность для фигуры во время отдыха на курортах

Как не поправиться в отпуске, когда "все включено" Фото: pexels.com





По данным туроператоров, самые популярные маршруты этим летом — Турция, Тунис и Египет. Причем 98% из уже проданных туда путевок предлагают all inclusive. Читайте полезные советы о том, как держать себя в тонусе и не набрать лишних килограммов во время отпуска на курорте.

Как не набрать лишний вес на отдыхе

Еда в неограниченном количестве может привести к печальным последствиям. Поскольку все хочется попробовать, это может закончиться набором лишнего веса и не очень хорошим самочувствием.

Разнообразные напитки — вторая опасность all inclusive. Обычно в таких гостиницах наливают низкокачественные соки или коктейли. Особую опасность они представляют для детей. Лучше пить обычную воду.

Как не набрать лишних килограммов на курорте Фото: pexels.com

Врачи советуют есть во время отдыха больше фруктов и поменьше жареного, сладкого и мучного. Также следует избегать переедания.

Забывать о спорте на отдыхе тоже не стоит. Чтобы держать себя в тонусе, старайтесь как можно больше двигаться. Даже веселые спортивные игры, которые проводят аниматоры, помогут оставаться в форме. Если вы не хотите бросать спорт, то лучше им заниматься перед завтраком или перед ужином.

Напомним, что ранее мы писали о том, куда поехать в июле 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram