Как не навредить здоровью: пять самых опасных диет

Любая диета – это ограничение питательных элементов и лишение организма полезных веществ

Смузи не могут заменить полноценное питание Фото: pixabay.com

Часто в стремлении похудеть люди готовы на любые крайности. Они разыскивают самые невероятные диеты, которые при длительном или регулярном применении представляют реальную угрозу для здоровья. Мы расскажем о пяти модных способах похудения и опасностях, которые они несут.

Детокс на соках и смузи

Детокс подходит только здоровым людям Фото: pixabay.com

Смысл диеты: В самом строгом варианте две-три недели питаешься овощными и фруктовыми смузи и свежевыжатыми соками. Разрешены легкие овощные блюда и сухофрукты. Облегченная версия – то же меню, но раз в неделю. Считается, что диета не только помогает быстро сбросить ненужные килограммы, но и хорошо очищает организм от токсинов.

Кто придумал: Диету породил популярный американский документальный фильм "Fat, Sick and Nearly Dead" (2010) ("Жирный, больной и еле живой"). Его герой – австралиец Джо Кросс, который во время путешествия по США сбросил около 50 кг, питаясь только свежевыжатыми соками.

Звездные адепты: Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Оливия Уайльд.

В чем опасность: Вы заработаете проблемы с желудком и по окончании диеты быстро наберете вес обратно.

Эта диета подойдет только тем, кто изначально соблюдает правильный режим питания. У человека, который всегда ел жареную пищу, а потом перешел на цитрусовые соки, фрукты, йогурты, сразу начнется воспаление желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся диареей, обострением заболеваний печени.

Кроме этого, из рациона уходит клетчатка. Конечно, у такой диеты есть свои плюсы. В организм поступает меньше консервантов, красителей и рафинированных (то есть насыщенных быстрыми углеводами) продуктов. Но употребление только соков и смузи лишает организм пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника. Человек должен съедать 25 г клетчатки в день, но эту норму организм далеко не всегда получает даже без диет.

Палеодиета

Палеодиета исключает молочные продукты Фото: pixabay.com

Смысл диеты: В рационе остаются преимущественно белки: мясо травоядных животных, ягоды, орехи, рыба и морепродукты, яйца, свежие фрукты и овощи (не содержащие крахмала), кокосовое или миндальное молоко. Из рациона исключаются бобовые, молочная продукция, злаки, сахар, картофель, соль, рафинированные продукты. Диета основана на простой идее: наши пищевые потребности сформировались в эпоху палеолита – до того, как люди освоили земледелие.

Кто придумал: В 1975 году гастроэнтеролог Уолтер Вогтлин написал книгу "Диета каменного века" ("The Stone Age Diet"), в которой пропагандировал принципы подобного питания. Но повальная мода на эту диету началась в 2012 году, когда вышел популярный труд американского врача Лорена Кордейна "The Paleo Diet", в котором он собрал и обосновал принципы палеодиеты в доступной форме.

Звездные адепты: Ума Турман, Майли Сайрус, Джессика Бил, Меган Фокс.

В чем опасность: Вы удалите из рациона много действительно полезных веществ. Эта диета имеет мало отношения к рациону пещерного человека. Пищеварительная система современного человека закладывалась в те времена, когда наше "топливо" было прежде всего углеводным. Люди не заваливали каждый день по мамонту и не ели мясо 24 часа в сутки. Основой их рациона были сложные углеводы, которых больше всего в растительной пище. Коренья, плоды, злаки, стебли – это и был наш "бензин" в первую очередь, и только в последнюю – мясо. Сейчас все больше продуктов подвергают рафинизации. В результате углеводы становятся быстроусвояемыми. Поставщики правильных углеводов – злаки, бобовые, овощной крахмал и молочные продукты. Исключать их из рациона неправильно.

Эта диета опасна для людей с почечными проблемами. В основе рациона – белковая пища, а это сильная нагрузка на почки. Если есть проблемы с почками, такая диета противопоказана. Этот план питания не подходит и вегетарианцам: диета лишена источников растительного белка (в виде бобовых культур), а мяса вегетарианцы не едят. Может развиться дефицит белков. Малое количество углеводов грозит общей слабостью и ухудшением мозговой деятельности.

Диета 5:2

Диета 5:2 подразумевает снижение общей калорийности рациона Фото: pixabay.com

Смысл диеты: Принцип питания Мосли состоит в снижении общей недельной калорийности рациона. Разгрузка устраивается в любое удобное время, но не 2 дня подряд. Например, можно выбрать вторник и субботу, или любые другие удобные дни. Если учесть, что 5 дней в неделю можно питаться в обычном режиме, то 2 разгрузочных дня являются полной неожиданностью и стрессом для организма. В результате такой встряски он начинает интенсивно расходовать старые запасы жира.

Кто придумал: Британский врач Майкл Мосли в 2014 году выпустил книгу "The Fast Diet Book", где объяснял, что худеть лучше всего путем кратковременного поста. Диета до сих пор популярна, несмотря на то что сам Мосли уже поменял "показания" и теперь советует всем есть жирную пищу.

Звездные адепты: Миранда Керр, Бейонсе, Кристи Терлингтон.

В чем опасность: Режим голодания включает процесс запасания жира. 500 калорий в день – это самое неправильное питание, которое только можно себе представить. Это фактически голодание. Оно активизирует липолиз – расщепление жировой ткани. Из-за активного липолиза начинается кетогенез – увеличивается количество кетоновых тел (разновидность кислот, которые остаются в организме после сжигания собственного жира для получения энергии), что чревато кетоацидозом – закислением внутренней среды организма. Развивается углеводная недостаточность (кетогенез наблюдается у больных сахарным диабетом). Кроме того, голодание – это стресс для организма, который включает архаический процесс накопления жира.

Сыроедение

Сыроедение исключает термическую обработку продуктов Фото: pixabay.com

Смысл диеты: Исключается любая термическая обработка продуктов. Рацион состоит в основном из овощей и фруктов, сырых молочных продуктов и злаков.

Кто придумал: Еще в XIX веке швейцарский врач Максимилиан Бирхер-Беннер (он, кстати, изобрел мюсли) стал пропагандировать сыроедение, после того как заметил, что фрукты и овощи в сыром виде благоприятно действуют на работу желчного пузыря. В наше время сыроедение вошло в моду как одно из самых суровых направлений веганства.

Звездные адепты: Деми Мур, Мадонна.

В чем опасность: Начнутся проблемы со здоровьем – от диареи до мочекаменной болезни. Рацион при сыроедении ограничен, трудно соблюсти баланс полезных веществ. Некоторые витамины (например, каротин из моркови) лучше усваиваются после термической обработки и в присутствии жиров. Обилие сырых продуктов (особенно фруктов) может вызвать сильное брожение, несварение желудка, газообразование и диарею. Сырая пища также может быть источником вредных веществ. Например, злоупотребление сырой зеленью (ревенем, щавелем и шпинатом) приводит к избытку щавелевой кислоты и, как следствие, к мочекаменной болезни. В сырых бобовых и злаках могут содержаться довольно опасные яды. При употреблении яиц, мяса и рыбы без термической обработки вы рискуете заразиться гельминтами. Кислоты из свежих фруктов разрушают зубную эмаль.

Есть опасность развития дефицита белка, что может привести к железодефицитной анемии, нарушениям менструального цикла, снижению либидо, потере мышечной массы, повышению утомляемости и снижению работоспособности. Кроме того, это грозит сухостью кожи и выпадением волос.

Суперфуд

Суперфуды – лишь маркетинговая уловка Фото: pixabay.com

Смысл диеты: Употреблять определенные продукты: водоросли, ягоды и овощи, которые при низкой калорийности якобы богаты питательными веществами.

Кто придумал: Термином superfoods англоязычные диетологи обозначали любую здоровую пищу в противовес полуфабрикатам и рафинированным продуктам. Позднее к скромным брокколи и морской капусте присоединилась экзотическая еда – ягоды годжи, семена чиа и растения из Южной Америки, а такой способ питания стал называться перувианской диетой.

Звездные адепты: Кэти Перри, Лили Коул, Виктория Бекхэм.

В чем опасность: Вы не похудеете. Это маркетинговый ход. Лет пять назад таким суперфудом были ананас и супчик из сельдерея. Сейчас это ягоды годжи, а в следующем году появится что-то новое. Людям с избыточным весом свойственно мифологическое мышление. Они верят, что есть один продукт, который поможет им похудеть. Но это, конечно, нереально. Как правило, после всех диет вес они набирают, а не сбрасывают. Наша ферментная система заточена под определенные продукты. Если индуса-вегана вдруг начать кормить китовым жиром, ему станет плохо. То же будет и с нами, если мы вдруг начнем есть экзотические для нас продукты в больших количествах.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти самых странных рецептах от Гвинет Пэлтроу.

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