Как не переедать за праздничным столом: шесть основных правил

Что делать, если за праздничным столом хочется всего попробовать, но уже не влезает

После застолья пейте много чая Фото: Pixabay

На выходных многие ходят в гости к друзьям, родственникам. Хозяюшки, чтобы удивить близких, готовят разнообразные яства и вкусности! Что может быть душевнее теплых посиделок с родными и друзьями? Слово за слово, тост за тостом, ложка за ложкой создают приятную атмосферу общения и… наполняют желудок под завязку. О том, как не испортить себе праздник перееданием расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир.

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Помогут ли таблетки

Самые большие нагрузки ложатся не на желудок, а на поджелудочную железу — главную "фабрику" пищеварительных ферментов. Эти вещества попадают в двенадцатиперстную кишку, где создают оптимальные условия для дальнейшего переваривания компонентов пищи. В некоторых случаях поджелудочная железа просто не в состоянии справиться с количеством поглощенной пищи и ей необходима помощь извне. Тут на помощь могут прийти ферментные препараты.

Эти лекарства действительно помогают избавиться от тяжкого чувства переполнения и перенасыщения. Правда, при одном условии. Чтобы они действительно работали, их надо принять до или вовремя еды. Не после! Иначе ферменты не подействуют.

6 правил застолья

Чтобы от праздников действительно оставались только приятные воспоминания, следуйте таким рекомендациям:

За день до торжества уменьшите количество употребляемой пищи. Нет, речь не идет о голодании или разгрузочном дне, пугающих любителей поесть. Просто не доешьте один кусочек хлеба, выпейте чай без печенья, оставьте на тарелке картофельный гарнир — вот и сэкономили 400–500 ккал. Таким образом, в организме создается определенный дефицит, который вы сможете пополнить в день праздника, превратив минус в плюс. Ешьте маленькими кусочками, наслаждайтесь вкусом и запахом пищи. Будьте гурманом и пищевым эстетом. Ведите дружеские беседы, будьте в центре внимания, тогда и с лишним кусочком сыра или колбасы придется повременить. Ведь не принято говорить с полным ртом, да и опасно. За этот период и организм пошлет первые сигналы насыщения. Прибегните к профилактическому приему сразу двух таблеток ферментного препарата перед едой или же в самом начале приема пищи. Не проводите все время в разговорных посиделках. Больше двигайтесь, танцуйте, устраивайте игровые паузы. А заодно приобщайте к полезному процессу других. Дополнительная мышечная активность улучшает работу мышц желудка. Соответственно, пища не застаивается в нем и лучше эвакуируется. После застолья пейте чай в больших количествах. Он играет важную роль в процессе детоксикации всевозможных ядов, попавших в организм. Данный совет не относится к газированным напиткам, которые только создают дополнительный эффект переполнения и вздутия желудка. Если после застолья вы почувствовали себя плохо и улучшения не наблюдается (а тем более, если вам становится хуже), обязательно вызовите врача: то, что вы считаете симптомами переедания, может оказаться признаками острого гастрита, панкреатита или токсикоинфекции.

И последнее. Любое недомогание всегда лучше предупредить, чем лечить. Поверьте, проявить разумную умеренность в еде значительно легче (и, главное, здоровее), чем напряженно бороться с последствиями переедания, и, страдая, думать: "Зачем я так наелся?"

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