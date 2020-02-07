Как не переедать за праздничным столом: шесть основных правил
Что делать, если за праздничным столом хочется всего попробовать, но уже не влезает
На выходных многие ходят в гости к друзьям, родственникам. Хозяюшки, чтобы удивить близких, готовят разнообразные яства и вкусности! Что может быть душевнее теплых посиделок с родными и друзьями? Слово за слово, тост за тостом, ложка за ложкой создают приятную атмосферу общения и… наполняют желудок под завязку. О том, как не испортить себе праздник перееданием расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир.
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Самые большие нагрузки ложатся не на желудок, а на поджелудочную железу — главную "фабрику" пищеварительных ферментов. Эти вещества попадают в двенадцатиперстную кишку, где создают оптимальные условия для дальнейшего переваривания компонентов пищи. В некоторых случаях поджелудочная железа просто не в состоянии справиться с количеством поглощенной пищи и ей необходима помощь извне. Тут на помощь могут прийти ферментные препараты.
Эти лекарства действительно помогают избавиться от тяжкого чувства переполнения и перенасыщения. Правда, при одном условии. Чтобы они действительно работали, их надо принять до или вовремя еды. Не после! Иначе ферменты не подействуют.
Чтобы от праздников действительно оставались только приятные воспоминания, следуйте таким рекомендациям:
- За день до торжества уменьшите количество употребляемой пищи. Нет, речь не идет о голодании или разгрузочном дне, пугающих любителей поесть. Просто не доешьте один кусочек хлеба, выпейте чай без печенья, оставьте на тарелке картофельный гарнир — вот и сэкономили 400–500 ккал. Таким образом, в организме создается определенный дефицит, который вы сможете пополнить в день праздника, превратив минус в плюс.
- Ешьте маленькими кусочками, наслаждайтесь вкусом и запахом пищи. Будьте гурманом и пищевым эстетом. Ведите дружеские беседы, будьте в центре внимания, тогда и с лишним кусочком сыра или колбасы придется повременить. Ведь не принято говорить с полным ртом, да и опасно. За этот период и организм пошлет первые сигналы насыщения.
- Прибегните к профилактическому приему сразу двух таблеток ферментного препарата перед едой или же в самом начале приема пищи.
- Не проводите все время в разговорных посиделках. Больше двигайтесь, танцуйте, устраивайте игровые паузы. А заодно приобщайте к полезному процессу других. Дополнительная мышечная активность улучшает работу мышц желудка. Соответственно, пища не застаивается в нем и лучше эвакуируется.
- После застолья пейте чай в больших количествах. Он играет важную роль в процессе детоксикации всевозможных ядов, попавших в организм. Данный совет не относится к газированным напиткам, которые только создают дополнительный эффект переполнения и вздутия желудка.
- Если после застолья вы почувствовали себя плохо и улучшения не наблюдается (а тем более, если вам становится хуже), обязательно вызовите врача: то, что вы считаете симптомами переедания, может оказаться признаками острого гастрита, панкреатита или токсикоинфекции.
И последнее. Любое недомогание всегда лучше предупредить, чем лечить. Поверьте, проявить разумную умеренность в еде значительно легче (и, главное, здоровее), чем напряженно бороться с последствиями переедания, и, страдая, думать: "Зачем я так наелся?"
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