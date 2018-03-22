Как не заразиться гриппом в самолете: научный ответ

Во время эксперимента ученые проанализировали данные 10 полетов во время эпидемии гриппа

Заразиться гриппом во время перелета могут только те, кто находится в непосредственной близости от больного человека, а не все пассажиры. Это выяснили американские ученые, которые опубликовали результаты своего исследования в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Во время исследования они собрали данные о том, как пассажиры перемещаются внутри самолета во время 3,5-5-часовых рейсов, а также проанализировали образцы воздуха и образцы микробов, которые собрали с дверных ручек, пряжек ремней безопасности и других поверхностей, к которым прикасаются пассажиры.

Во время эксперимента ученые проанализировали данные 10 полетов во время эпидемии гриппа.

На основе полученных данных исследователи разработали компьютерную модель передвижения пассажиров по салону самолета во время полета. В результате выяснилось, что для пассажиров, сидевших в одном ряду с больным, в ряду перед ним и позади него риск заражения составляет до 80%.

При этом риск заболеть гриппом у других пассажиров самолета составлял лишь 3%.

Чтобы не заболеть гриппом во время перелета, пассажирам, которые оказались в непосредственной близости с больным человеком, ученые рекомендуют отворачиваться, когда тот чихает или кашляет, стараться не прикасаться к лицу и глазам, а также меньше дотрагиваться до различных поверхностей и использовать дезинфицирующее средство.

Вместе с тем, ученые предупредили, что заражение может произойти не только в самом самолете, но и в аэропорту, при посадке на самолет или при выходе из него.

Тем временем в Киеве растет заболеваемость гриппом. Вирусы подкосили почти 22 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что эпидемию гриппа объявили в пяти областях Украины:



