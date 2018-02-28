Как ни в коем случае нельзя лечить грипп

Эксперты рассказали, какие народные способы являются полезными, а что может навредить здоровью

Количество больных гриппом в Украине увеличивается, а вместе с ними и советов о методах лечения. Какие народные способы являются полезными, а что может навредить здоровью, узнала корреспондент телеканала "Украина" Наталья Тимуршина.

Киевлянка Оксана имеет свои средства и способы лечения гриппа: чеснок и мед. Медикаментам не доверяет.

"Аптека – это бизнес, цены на лекарства неподъемные. Наши предки лечились народными средствами всю жизнь, зачем тратить деньги", – говорит жительница Киева Оксана.

Между тем Министерство здравоохранения собрало наиболее распространенные методы народного лечения, которые не действуют. Среди них терапия чесноком и употребление витамина С, а дышать над только сваренной картошкой не рекомендуем даже для самоуспокоения, кроме нулевого эффекта вы еще и рискуете получить ожоги.

Большинство опрошенных "Сегодня" украинцев предпочитают пользоваться народным средствам лечения гриппа.

Но медики подчеркивают: употреблять большое количество цитрусовых во время гриппа вредно. Ведь кислоты, содержащиеся в лимонах и апельсинах, является благоприятной средой для размножения бактерий. Другие народные методы не повредят, но и не помогут.

"Капли лука, чеснока или какой-то заморской гусеницы ничего не вылечат", – убеждает Виктория Форосенко, терапевт.

А вот в чем врачи согласны с пациентами, так это в том, что обильное питье действительно необходимо. И при гриппе, и при обычной простуде.

"Что вы будете пить, не принципиально. Можно пить чаек, водичку негазированную, чай с калиной, малиной", – подтверждает врач.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что Украине грозит эпидемия нового смертельного гриппа. Также мы советовали вам, стоит ли делать прививки в этом году.