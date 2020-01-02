Как облегчить похмелье: шесть надежных способов

Углеводы хорошо абсорбируют алкоголь

Как можно облегчить похмелье Фото: Pexels

Когда вечером хорошо гуляется, тогда на утро может быть менее весело. Как избавиться от утреннего похмелья без вреда для здоровья. В разгар новогодних и рождественских праздников важно знать, как легко справиться с похмельем, что бы на следующий день было легче жить.

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Вашему вниманию шесть надежных способов, как облегчить похмелье.

Суп на мясном бульоне

Куриный суп с лапшой повышает уровень натрия в организме, а также содержит цистеин, который помогает восстановить работу печени и убрать головную боль.

Вегетарианская пицца

На утро после выпивки можно приготовить или заказать овощную пиццу. Чтобы снять похмелье и насытиться, достаточно одного-двух кусочков. Желательно мокнуть пиццу в растительное масло.

Выпечка из цельнозерновой муки

Цельнозерновые продукты состоят из сложных углеводов, которые поглощают алкоголь. Они также содержат витамины группы В, помогающие предотвратить похмелье.

Панкейки

Блины, вафли и оладьи также содержат углеводы, абсорбирующие алкоголь. Если добавлять в них поменьше масла и сахара, эффект будет еще лучшим.

Какая еда помогает облегчить похмелье Фото: stocksnap.io

Хумус

Хумус богат витаминами В6 и С, железом и фолиевой кислотой. Этот полезный продукт удовлетворяет тягу к жирной нездоровой пище и улучшает состояние после очень активного вечера.

Бананы

Бананы богаты калием, который уничтожается спиртными напитками.

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