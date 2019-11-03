Как омолодить лицо без ботокса: проверенные способы

Вечная молодость доступна без операций и уколов

Вечная молодость, о которой так мечтают многие, доступна без операций и уколов. Пока украинцы испытывают на себе различные методы омоложения, ученые выяснили, что старение начинается не с 30 лет, как думали раньше, а с 50 лет. Оказывается, в каждом из нас заложена программа противодействия смерти. И пока генетики ищут способы ее активизировать, корреспондентка Наталья Набокова изучила другие методы.

Во времена наших бабушек 30-летняя женщина выглядела "взрослой тетей". Сейчас ученые официально признали: это – самый расцвет молодости.

Так, в свои 40 лет киевлянка Юлия Якубенко такая, какой ее мама была в 25. И дело не только в прическе или современных технологиях омоложения. Хотя отец Юлии пластический хирург, она ничего себе не подтягивала.

"Когда я говорила "Может, мы что-то уколем?", он отвечал: "Иди занимайся лицом", – говорит Юлия.

Вечная молодость доступна без операций и уколов Фото: Depositphotos

Специалисты обещают, что вскоре можно будет легко омолодиться с помощью специальных веществ. "Мы сможем сбрасывать по несколько десятков лет. Эти часы можно вернуть назад, используя специальные вещества. В том числе гормон роста", – считает генетик Дмитрий Красненков.

В ТОП-5 средств омоложения входят популярные японские приспособления: корректор для носа и тренажер, чтобы избежать второго подбородка. Но бороться со старением можно без современных гаджетов и лишних переплат. В частности, с помощью массажа.

Это именно тот секрет молодости, который раскрыла журналистам "Сегодня" Юлия Якубенко. Она объясняет: мышцы лица, как и любые другие, тоже надо укреплять.

Таким образом, чтобы выглядеть в 50 лет лишь на 30, нужны не только деньги. Стоит просто не лениться и уделять себе больше внимания.

Ранее мы рассказывали, действительно ли массажер для лица поможет убрать морщины.

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