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Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

Сегодня, 09:45

Производители мяса могут склеивать большие красивые куски из маленьких ошметков

Представить себе трудно, что нам иногда подсовывают в магазинах. Клееное мясо – кому бы такое пришло в голову? Оказывается, производители даже курицу и бифштекс умудряются склеивать из кусочков.

Безопасно ли такое есть? Пищевой технолог и эксперт ассоциации пищевых исследований рассказали эксклюзивно для "Сегодня".

Сюжет Георгия Маринова
Видео: Сегодня

Дарья Охрименко купила мясо с клеем: "Какие-то куски липкие и с едким запахом – вообще невозможно понять что это. Растерзанное изнутри, а снаружи похоже на целый кусок куриного мяса".

Дарья такого еще не видела и решила заснять мясо на видео: "Оно было порезанным и с какой-то странной гелеобразной жидкостью. Я пошла гуглить и там была какая-то совершенно дикая информация о том, что реально вот эти большие красивые куски мяса могут склеивать между собой из маленьких ошметков".

"Сегодня" решили выяснить, действительно ли клеили куриное мясо, и показали видео пищевому технологу.

"Видно, что структура мяса будто нетипичная – то есть склеили разные куски и получили целый", – подтвердила пищевой технолог Елена Сидоренко.

Делать большие куски с мелочи – целая технология. Склеивают стейки, бифштексы, что угодно. Мясной гуляш реализуется уже по другим, более низким ценам, по сравнению с цельным куском мяса. "А добавление трансглютаминазы позволяет держать вместе все эти куски гуляша и он выглядит как цельный кусок мяса, будто это из грудинки или из другой части какой-то", – объяснила Елена.

Если вы увидите название трансглютаминаза в составе продукта, знайте – это клей
Если вы увидите название трансглютаминаза в составе продукта, знайте – это клей
Фото: freepik.com

В Украине производители, которые добавляют этот клей, обязаны указывать это на упаковке. Во многих странах этот химикат запрещен. В Европе даже ввели специальную маркировку, чтобы обозначать продукты, в которых нет клея. Потому что это вредное вещество, вызывающее опасность развития пищевых отравлений, утверждает пищевой технолог. Кроме того, добавление трансглютаминазы усиливает пищевые аллергии и мы получаем избыток фермента, что может повлиять на пищеварительную систему и на проницательность кишечника.

Но не только к мясу добавляют клей. Его используют также в других производствах.

"Его добавляют в сыры, йогурты, даже в кефир – этот клей не только в мясе. Поэтому я советую потребителям проверять состав продукта", – говорит эксперт ассоциации пищевых исследований Марина Староста.

Если вы увидите название трансглютаминаза в составе продукта, знайте – это клей.

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