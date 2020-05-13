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Как остаться трудоспособным дома: советы фитнес-тренера

Пишите планы на день и вписывайте туда даже самые типичные дела

Анна Рачина
Сегодня, 15:38

Домашняя атмосфера располагает к лежанию на диване и просмотру Netflix, но уже через несколько недель карантин подойдет к своему завершению (надеюсь), и задача выбраться из своей норки и войти в активную жизнь будет непосильной. Поэтому возвращать трудоспособность нужно прямо сейчас.

  • Досье: Анна Рачина – блогер, профессиональный фитнес-тренер

1. Пиши планы на день

Ты увидишь, как снизится тревожное состояние и уйдут угрызения совести от твоей карантинной прокрастинации. Пиши даже самые типичные дела: помыть пол, приготовить обед, сходить в магазин, почитать книгу. В конце дня, когда большинство галочек будет поставлено, ты увидишь, что ложишься спать без мысли: "Еще один бессмысленный день прошел".

Блогер, профессиональный фитнесс-тренер Анна Рачина / Фото: из личного архива
Блогер, профессиональный фитнесс-тренер Анна Рачина / Фото: из личного архива

2. Сделай себе график

Вставай и ложись спать в одно и то же время. Желательно ложиться спать до 11 вечера, когда идет всплеск гормона сна мелатонина и сон становится более качественным. Так ты и после карантина легче войдешь в рабочую колею и будешь лучше восстанавливаться.

3. Засеки время и делай разминку каждые 45-60 минут

Достаточно просто пройтись по квартире, протереть полочку или сделать наклоны. Если каждый час ты будешь двигаться по 5 минут, то за день у тебя получится 75 минут движения, а это целая тренировка.

4. Установи контроль пребывания в социальных сетях

Да-да, каждый из нас сталкивался с тем, что просто посмотрел, который час на телефоне, а через час оказывается, что непонятным образом рассматриваешь новинки в мире дрелей. Ограничься 2 часами в любимых соцсетях. Кстати, в настройках Instagram есть специальная функция.

5. Медитируй

Для практик не нужно уезжать в Тибет и отказываться от современного мира. Достаточно раз в день закрыть глаза и следить за своим дыханием. Вдох-выдох. Почувствуй как воздух наполняет твои легкие, как двигается диафрагма. Твое дыхание должно стать якорем. Если мысли начинают тебя атаковать, то просто заметь это и вернись к дыханию. 5 минут таких практик в день снизят тревожность и улучшат концентрацию.

Как вернуть себе желаемую форму во время карантина – смотрите видео:

6. Делай зарядку каждое утро

Здесь не обязательно 40 минут интервальных тренировок, нет. Достаточно 5-минутной суставной гимнастики и 1-2 минут планки. Твой организм уже наполнится энергией для продуктивного дня.

7. Отдавай предпочтение простой и легкой пище

Жирная жареная еда перерабатывается нашим организмом от 4 часов, а простые углеводы способствуют резким скачкам сахара и инсулина в крови, от чего человек чувствует себя уставшим и постоянно хочет спать. Поэтому, если ведешь сидячий образ жизни, отдавай предпочтения постному мясу и рыбе, салатам, ненасыщенным жирам и сложным углеводам.

Я надеюсь, эти советы помогут тебе продуктивно закончить карантин и войти в рабочую колею.

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Источник: Сегодня
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