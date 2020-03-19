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Как оставаться в тонусе на карантине: три простых лайфхака

Обязательно уделяйте хотя бы 15 минут спорту

Анна Педан
Сегодня, 19:46

Карантин отправил тысячи украинцев на дистанционную работу. И самый распространенный вопрос сейчас – как правильно организовать свое время, чтобы не сбить график сна и питания. В программе "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", эксперты поделились лайфхаками, как не набрать лишний вес, работая дома.

Украинцам приходится привыкать к новым реалиям – карантин диктует правила и в работе, и на отдыхе. Особенно теперь, когда почти весь день необходимо сидеть дома. Новый режим работы заставил пересмотреть такие моменты и тайм-менеджера Юлию Бойко.

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Одежда и макияж

"Да, я вижу и понимаю, как это происходит. Дети, муж каждые 30 минут ходят к холодильнику в поисках перекуса. Но я советую делать так – если вы, например, в обычной жизни привыкли питаться три раза в день – утром, в обед и вечером – придерживайтесь этого режима", – советует тайм-менеджер Юлия Бойко.

Кроме того, в домашних условиях крайне важно придерживаться рабочего распорядка и даже дресс-кода! Макияж и одежда создадут нужное настроение.

"Если вы ходите в спортивном костюме или пижаме, пытаетесь решить рабочие вопросы в ноутбуке, не вставая с постели – это расслабляет и уже хочется потянуться за чашкой чая", – комментирует тайм-менеджер.

Работая дома, не отвлекайтесь на бытовые вопросы
Работая дома, не отвлекайтесь на бытовые вопросы
Фото: freepik.com

Бытовые вопросы

Стоит позаботиться и о рабочем месте, желательно, чтобы оно было отдельно от кровати и кухонного стола. И еще один совет – во время работы, даже если вы дома, не отвлекайтесь на бытовые дела. Иначе вы быстро устанете и точно захотите вкусненького. А питаться лучше здоровой пищей и маленькими порциями.

Еда и спорт

"Есть нужно 5-6 раз в день, маленькими порциями. В принципе, это не даст возможности переесть, а соответственно – набрать лишний вес", – дал совет диетолог Борис Скачко в эфире телеканала "Украина".

Как украинцы ведут себя на карантине. Смотрите в нашем сюжете:

И конечно, нельзя забывать о спорте! Ваш организм будет благодарен даже за 15-минутную зарядку.

"Спортивные упражнения немного отвлекут самого человека, дадут заряд новой энергии и пробуждения новых гормонов", – рекомендует фитнес-тренер Александр Шепель.

Поэтому, залог хорошей фигуры – правильный распорядок дня и мотивация. Ведь карантин закончится, а впереди лето и много важных дел!

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать медицинскую маску в домашних условиях

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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