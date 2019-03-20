Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

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Народные рецепты по отбеливанию зубов Фото: freepik.com

Желание отбелить зубы может доставить много хлопот. Услуги профессионалов стоят очень дорого, а такая процедура может даже повредить зубам. Наборы для отбеливания, продающиеся в магазинах, слишком дорогие, кроме того, вы никогда не будете полностью уверенными в том, какие из них действительно эффективны, передает Bienhealth.

Основной недостаток большинства методик отбеливания в том, что они повреждают эмаль, делая зубы слабыми и чувствительными. К счастью, существует достаточно способов отбелить зубы природными средствами в домашних условиях. К тому же, такой подход не только выгоден, но и достаточно безопасен. Ещё одним преимуществом такой методики является то, что ее можно использовать чаще профессиональных наборов, а времени на такое отбеливание уходит гораздо меньше.

Пищевая сода Фото: Pixabay

Использование пищевой соды для отбеливания зубов

Пищевая сода – еще один натуральный отбеливатель. Одно из полезных качеств этого вещества заключается в том, что оно абсорбируется эмалью, устраняя при этом налет и светлые пятна. Как правильно использовать пищевую соду для отбеливания – читайте ниже.

Применение пищевой соды в качестве зубной пасты

Смешайте столовую ложку соды с небольшим количеством воды. Консистенция получившейся массы должна напоминать зубную пасту. Почистите с помощью этой смеси зубы. Постарайтесь не глотать при этом. Оставьте смесь на зубах на 10 минут. Прополощите полость рта теплой водой. Подождите 5 минут и почистите зубы зубной пастой, как обычно.

Смешивание соды и зубной пасты

Смешайте небольшое количество зубной пасты и пищевой соды. Почистите этой смесью зубы. Прополощите полость рта теплой водой.

Оба этих способа довольно эффективны, их можно применять длительное время. Первый метод требует больше времени, но его результаты лучше, обратите внимание, что использовать его можно не чаще 1 раза в неделю. Второй прием отбеливания зубов допустимо использовать несколько раз в неделю, к тому же, он занимает гораздо меньше времени.

Яблочный уксус

Яблочный уксус подходит для многих целей. Одна из них – отбеливание зубов. На вкус этот метод не очень, но его эффективность бесспорна. Как правильно использовать яблочный уксус, чтобы отбелить зубы, читайте ниже.

Ополаскиватель из яблочного уксуса для полости рта

Налейте небольшой стакан уксуса. Сделайте глоток, не проглатывая жидкость. Тщательно прополощите рот. После этого сплюньте. Прополощите полость рта теплой водой.

Применять такой метод рекомендуется раз в неделю. Вкус уксуса немного неприятен, но полученные результаты оправдают этот недостаток.

Яблочный уксус и пищевая сода

В небольшой миске смешайте яблочный уксус и соду до консистенции зубной пасты. Нанесите получившуюся массу на зубы. Оставьте на 5-10 минут. Прополощите полость рта теплой водой. Потом почистите зубы как обычно.

Клубника отбеливает зубы Фото: Pixabay

Использование клубники в отбеливании зубов

Клубника обладает естественными отбеливающими свойствами. Она содержит яблочную кислоту, которая отлично подходит для удаления пятен. Существует несколько различных способов, как можно использовать клубнику для отбеливания зубов. Некоторые из них представлены ниже.

Втирание клубники

Возьмите одну ягоду клубники. Разрежьте ее пополам. Разотрите половинку клубники по поверхности зубов. Оставьте на 5-10 минут. После этого почистите зубы зубной пастой, как обычно.

Это идеальный способ отбелить зубы без особых затрат времени и денег. В зависимости от обстоятельств его можно применять дважды в неделю.

Клубника с пищевой содой

Разомните одну или две клубники. Используйте ее сок для чистки зубов. Подождите 5 минут. Столовую ложку соды смешайте с небольшим количеством воды до образования пастообразной массы. Почистите зубы с ее помощью. Прополощите полость рта теплой водой. Почистите зубы зубной пастой, как обычно.

Этот метод требует больше времени, но он очень эффективен. Сочетание клубники и соды творит чудеса, когда дело доходит до отбеливания зубов. В то же время, простое смешивание этих двух компонентов не дает такого результата, поэтому очень важно использовать их по очереди.

Применение апельсиновой кожуры и лаврового листа

Сочетание апельсиновой кожуры и лаврового листа – отличный метод отбеливания в домашних условиях. К тому же, он дешевый, все ингредиенты есть на кухне. Процедура занимает буквально несколько минут. Как правильно использовать этот прием, читайте ниже.

Зубной отбеливатель из апельсиновых шкурок и лаврового листа

Очистите апельсин от шкурки. Возьмите несколько кусочков кожуры. Втирайте их в зубную эмаль. Растирайте лавровый лист, пока он не превратится в порошок. Также нанесите его на зубы. Оставьте на 5 минут. Прополощите полость рта теплой водой.

Лучше всего этот метод применять раз в неделю. Кислота, содержащаяся в апельсиновой кожуре, убивает бактерии, провоцирующие появление пятен на эмали. А лавровый лист впитывается в сами пятна, обесцвечивая их.

Банановая кожура сделает зубы светлее Фото: Pixabay

Кожура бананов в отбеливании зубов

Кожура бананов – великолепный способ отбеливать зубы. Она не вредит их эмали и практически бесплатна. Применять такой метод очень просто и на это уходит не больше 5 минут. Как кожура банана сделает зубы белоснежными, читайте дальше.

Средство для отбеливания из банановой кожуры

Очистите банан от кожуры. Возьмите небольшую ее часть и протрите зубы. Продолжайте втирания 2-3 минуты. Прополощите полость рта теплой водой.

Применяйте этот метод 1-2 раза в неделю.

Профилактика потемнения зубной эмали

Как только зубы становятся белоснежными и блестящими, вам, конечно же, захочется их такими сохранить. Постоянно используя натуральные средства отбеливания, сделать это вполне реально, но всё-таки стоит избегать некоторых вещей или же существенно ограничить их употребление. Вот некоторые из представителей "черного списка":

Темные газированные и безалкогольные напитки

Черный чай

Жевательный табак

Тёмные ликёры

Черника

Кофе

Цитрусовые

Злоупотребление лекарствами

Некоторые лекарства

Томатный соус

Сигареты

Помните! Лучший способ сохранить зубы красивыми и здоровыми – регулярно пользоваться щеткой и нитью. Это предотвращает появление пятен на эмали, а также быстро удаляет налет.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие болезни может вызвать кариес. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда правильно чистить зубы по утрам.

Смотрите видео, как правильно чистить зубы:

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