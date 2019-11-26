Как отличить грипп от простуды

Основные симптомы гриппа схожи с простудой. Но эти два заболевания все же можно различить.

Фото: Pixabay

Каждый год в холодное время года людей повально косит насморк, кашель, возникает слабость, боль в мышцах, повышенная температура. Ай, машем мы рукой, и продолжаем ходить на работу, занятия. Мы же уверены, что это "простое" ОРВИ. Чаще всего, к счастью, так и бывает. Но, иногда в организм прокрадывается коварный грипп. Симптомы простуды и гриппа бывают очень схожими, но по тяжести эти два разных заболевания не сравнимы. Самое главное вовремя распознать грипп и срочно обратиться к врачу.

Что такое грипп?

Из более чем сотни вирусов, вызывающих инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, самым известным и распространенным является вирус гриппа (возбудитель – инфлюэнца). Бывает он трех типов: А, В, С. Самый коварный и опасный тип А – основной возбудитель эпидемий гриппа. Типа В чаще всего протекает в мягкой форме, а тип С – исключительно детский вирус.

Как борются с гриппом у нас и в США. Смотрите наш сюжет.

Вирус типа А любит мутировать, и с каждым годом мир атакуют все новые штаммы гриппа. В 2019-2020 года врачи Всемирной организации здравоохранения прогнозируют активность четырех штаммов вируса гриппа. Это "Канзас" (А / H3N2), "Брисбен" (А / Н1N1), "Колорадо" (Относится к Ветви B / Victoria) и "Пхукет" (Относится к ветви B / Yamagata).

Простуда тоже вирусное заболевание, но возбудитель у него более "мягкий" – риновирус.

Пути заражения гриппом

Грипп очень заразный. Он легко и быстро передается воздушно-капельным путем. Больные способны заразить других людей в течение примерно 8-и дней с начала заболевания. Наибольшую опасность для окружающих представляют больные в первые 2 дня болезни. Большую эпидемическую опасность несут "герои", которые при заболевании гриппом ходят на работу, на занятия, в магазины. Этим они способствуют быстрому распространению заболевания, особенно в мегаполисах.

При кашле, чихании, разговоре или просто дыхании со слизистых оболочек дыхательных путей больного или вирусоносителя выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа.

Больной гриппом, гуляя по улице наносить вред и окружающим, и себе. Ведь осложнения от гриппа могут быть очень серьезными. Вплоть то смертельных случаев.

Поэтому важно помнить простую истину. Заболели? Сидите дома!

Грипп и ОРВИ

Есть 6 основных признака гриппа. По ним можно очень четко отличить обычную простуду от ОРВИ.

1 симптом. Грипп всегда начинается внезапно. Если вы утром еще бегали в тренажерном зале, а в обед уже не можете встать с кровати, то это он, грипп. Простуда же может "накрывать" несколько дней.

2 симптом. Жар. При гриппе температура моментально подскакивает до 39-40 градусов. В то время, как при простуде столбик термометра редко дотягивает до 38 градусов.

3 симптом. При гриппе почти всегда появляется сильная головная боль, могут болеть глаза. При ОРВИ этот симптом либо очень размытый, либо совсем отсутствует.

4 симптом. Если сильно ломит, выкручивает мышцы, суставы – это грипп. При простуде такое бывает редко.

5 симптом. Слабость, разбитость, одышка, головокружение, отсутствие аппетита – если все это присутствует после пика заболевания, то это точно был грипп. После выздоровления нужно как минимум неделя, а лучше 10 дней на восстановление организма. Поэтому, лучше всего этот период провести дома.

После ОРВИ организм в строю уже через пару дней (как правило).

6 симптом. Если кашель, насморк, заложенность носа, першение в горле появились сразу, то это, скорее всего, ОРВИ. При гриппе все эти неприятности тоже вероятны, но, как правило, на 2-3 день.

Если вы обнаружили у себя хотя бы несколько признаков гриппа – срочно обратитесь к врачу. Только он может точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Как лечить грипп

Некоторые врачи советуют пить противовирусные препараты. Но их эффективность не доказана при гриппе (кроме Тамифлю). Поэтому лечение гриппа должно начинаться с постельного режима, обильного теплого питья, симптоматической терапии. При высокой температуре (выше 38 °С) показаны жаропонижающие, при насморке – сосудосужающие капли, при кашле помогут ингаляции.

Некоторые врачи прописывают витамин С. Его суточная терапевтическая доза 500 мг.

При гриппе обязательна консультация врача!

Для профилактики гриппа можно сделать прививку. Каждый год перед холодным сезоном их активно рекламируют. Вакцинация действительно может уберечь вас от гриппа.

Кроме того, в сезон простуд и гриппа избегайте массовых мероприятий и общественных мест.

Осложнения и последствия гриппа

Грипп очень часто приводит к осложнениям.

Наиболее частым осложнением гриппа является пневмония. Как правило, вызванная Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, или Staphylococcus aureus. Более редко встречается комбинированная инфекция (вирусная и бактериальная пневмония). Другие вторичные бактериальные инфекции, часто возникающие после гриппа – ринит, синусит, бронхит, отит.

Осложнение в виде синдрома Рейе (острая печеночная энцефалопатия, белая печеночная болезнь) встречается практически исключительно у детей (в основном после заболевания гриппом В) после употребления салицилатов (в том числе ацетилсалициловой кислоты) и проявляется сильной рвотой, которая может привести к коме в связи с отеком мозга.

Осложнения со стороны сердечно–сосудистой системы чаще встречается у лиц пожилого возраста. Может развиться миокардит и перикардит (воспалительное заболевание мышц сердца, которое может привести к сердечной недостаточности).

После гриппа типа В могут развиться мышечные осложнения, выражающиеся в миозите и других мышечных заболеваниях. Такие осложнения чаще бывают у детей и выражаются в мышечных болях в течение нескольких дней. Также происходит повышение миоглобина в моче (миоглобинурия), что может привести к острому нарушению функции почек.

Иногда отмечается острый поперечный миелит.

Менингит и энцефалит.

Бактериальная суперинфекция. На ослабленный гриппом организм часто садится бактериальная инфекция (пневмококковая, гемофильная, стафилококковая).

После гриппа часто наблюдаются обострения хронических заболеваний, таких как: бронхиальная астма и хронический бронхит, сердечно–сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ, заболевания почек и др.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.