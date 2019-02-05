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Как отличить оригинальную косметику от опасной подделки

Некачественная косметика может вызвать аллергию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:33

Купили дешевый крем – получили аллергию. Поддельная косметика все чаще портит людям внешность. Как правильно выбирать средства для ухода, чтобы не нарваться на вредные подделки?

На днях Виктория купила в интернете крем для ухода за кожей. Вспоминает, соблазнила приятная скидка на брендовый продукт. Впрочем, когда получила косметику, о покупке пожалела.

"Когда я ее открыла, то почувствовала очень резкий запах. А когда нанесла крем на кожу, буквально через час у меня появились на лице красные пятна, потом началась сыпь", – поделилась своей историей Виктория Саранчук, которая купила некачественный крем.

Косметолог и дерматолог Виталия Грищенко объясняет: вероятно, крем содержал токсичные вещества. Вред от него может быть непредсказуемым.

"Это могут быть глубокие воспалительные процессы, вплоть до развития акне. Если этот крем, разрушающий роговой слой, проникает в кровь, можно получить системные аллергические реакции", – рассказала дерматолог.

Специалист отмечает, что качественная косметика дешево стоить не может. Во-первых, искать средства для ухода лучше только в проверенных магазинах.

"Если вы покупаете крем в аптечной среде, у профессионалов, в крупных торговых центрах, как правило, это уже обезопасит вас от подделки", – посоветовала Виктория Грищенко.

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Если же покупаете в интернете, визажист Анастасия Ручкина советует изучать товар перед нанесением. Например, крем для лица можно намазать на руку и подождать реакцию кожи. На возможную подделку также может указывать и упаковка – у проверенного производителя она обязательно будет добротной, без дефектов.
 
И еще одна подсказка: оригинальная косметика на упаковке, кроме обычного штрих кода содержит еще один дополнительный – пластиковый. Его наличие – гарантия качества.

Напомним, ранее мы рассказывали, как понять, что у вас аллергия на алкоголь. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, чем опасны тестеры в магазинах косметики.

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Источник: Сегодня
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