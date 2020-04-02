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Как оздоровить легкие: топ-7 продуктов

Через сколько очищаются легкие после того, как бросить курить

Анна Педан
Сегодня, 15:45

Сейчас, в разгар пандемии коронавирусной инфекции, очень актуально бросить курить. Ведь, как известно, одним из осложнений COVID-19 является тяжелая вирусная пневмония. На данный момент нет актуальной статистики по заболеванию коронавирусом у курящих людей. Но Минздрав считает, что у них риск инфицирования намного больший, чем у некурящих. Ведь, во время курения человек чаще касается лица, курение усиливает риск развития хронических болезней и заболевания пневмонией.

"После того, как человек бросил курить, никотин и оксид углерода выводиться из организма уже через 48 часов, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Самое главное тут не начать курить снова. Постепенно, легкие восстановятся сами по себе. Если же вы хотите использовать какие-то аптечные витамины для легких, то посоветуйтесь с врачом. Это могут быть травяные препараты на основе душицы, фиалки".

Очистить легкие от токсинов помогут антиоксиданты
Очистить легкие от токсинов помогут антиоксиданты
Фото: freepik.com

Можно включить в рацион и некоторые продукты, которые помогут очиститься от токсинов. Особенно нужны продукты-антиоксиданты. Ведь в сигаретном дыме содержаться много оксидантов, которые оседая на легких, могут вызвать воспаления. Поэтому для нормальной работы, легким просто необходимы антиоксиданты, которые содержаться во многих продуктах. Их рекомендуют включить не только бывшим курильщика, но и всем, кто часто болеет ОРВИ или бронхитами.

Имбирь. Это уникальный продукт, который способен выводить из организма токсины химического, радиационного и продуктового происхождения.

Кукуруза. В ней содержится уникальное вещество бета-криптоксантин, который "выгоняет" токсины.

Как нужно укреплять иммунитет. Смотрите в нашем сюжете:

Чеснок. Без этого мощного природного антибиотика и антиоксиданта, ну, никак нельзя. Его известнейшее вещество аллицин способно разжижать токсическую слизь, возникшую из-за курения, и выводить ее из организма.

Цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин) тоже богаты криптоксантином и витамином С, который сам по себе является мощным антиоксидантом.

Лук. Благодаря известному веществу кверцетину, лук часто включают в противовирусную диету. Но и для профилактики заболеваний легких его можно и нужно есть.

Ягоды. Огромное количество антиоксидантов содержаться в ягодах. К сожалению, сейчас свежей черники, малины, смородины не найти. Но есть замороженные ягоды! Добавляйте их в чай, делайте компоты и морсы.

Белый чай. Благодаря антиоксидантным полифенолам легкие значительно очищаются от токсинов. Главное, найти качественный чай.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно укреплять иммунитет ребенка.

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