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Как перейти на здоровое питание весной: советы известного диетолога

Светлана Фус сообщила, как избавиться от "зимних" килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Ешьте больше овощей и фруктов
Ешьте больше овощей и фруктов
Фото: Pixabay

Наконец на улице настоящая весна. Самое время привести себя в порядок после долгой зимы. Как это сделать с пользой для здоровья и получить заряд отличного настроения, рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус.

"Весна – хочется перемен. Хочется обновлений в лучшую сторону – если не в жизни, то хотя бы во внешнем виде. А результата желательно быстрого ... И понеслось – экспресс-диеты, таблетки для похудения, голодание, спорт в упадок. Я рекомендую не бросаться в крайности. Именно они – причина неудач. Вы же не первый раз в жизни решаете, что надо о здоровье подумать? Поэтому остановитесь и подумайте вот над чем", – написала в своем Instagram специалист по питанию.

"Питание зимой, если вы поправились, было стрессовым. Продукты, которые вы ели, вряд ли содержали весь набор полезных витаминов и минералов. Отсутствие регулярных физических нагрузок ослабило сердечную мышцу. На таком фоне ограничения в питании – диета может принести только вред организму, спровоцировать обострение хронических заболеваний или появление новых", – добавила диетолог.

Как же лучше перейти на здоровое питание?

  • Первый шаг к своей мечте – пересмотрите свое питание. Уберите все вредное из рациона, а полезные продукты разделите на 3-4 приема
  • "Погружайтесь" в спорт: шаг за шагом. Начните делать утреннюю зарядку, подниматься без лифта на 3-4-й этаж.
  • Внесите обновления в свою новую жизнь постепенно, дозировано, а не сразу – вот главное правило. Тогда они будут проходить без стресса, а ваши усилия будут понятными и удобными для вас. И у вас все получится!
  • Ставьте реальные цели, например, похудеть за 3 месяца здорового питания и упражнений на 3-4 кг и сохранять достигнутый вес. Тогда новые привычки незаметно станут вашими уже навсегда.
  • Сделайте это вашим образом жизни. Тогда не придется все время худеть к любой дате или сезону.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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