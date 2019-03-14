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Как побороть бессонницу и вернуть здоровый сон

Узнайте, как избавиться от бессонницы без снотворного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12
Как победить бессонницу
Как победить бессонницу
Фото: Pixabay

Бессонница или инсомния, как предпочитают называть ее врачи, характеризуется трудностями засыпания, поверхностным беспокойным сном с частыми и/или ранними пробуждениями. Причины у бессонницы могут быть как физиологического, так и психологического характера. Организм таким образом дает понять, что с ним что-то не в порядке и нервная система не справляется с одной из своих важнейших функций – регуляцией сна. Что же делать, если у вас бессонница?

Как избавиться от бессонницы: хороший сон – залог здоровья

Первым делом отнеситесь к проблеме бессонницы серьезно. Нарушения сна в течение хотя бы 3-4 суток сразу сказываются на самочувствии: возникает чувство "разбитости", падает работоспособность, снижается концентрация внимания. Систематический недосып может привести к развитию заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и репродуктивной систем, нарушениям обмена веществ.

Как победить бессонницу: долой стрессы и авралы

Считается, что бессонница – проблема, касающаяся, в основном, людей пожилых и склонных к депрессии меланхоличных особ. Но по статистике, на регулярные проблемы со сном сегодня жалуется много социально активных и энергичных людей в возрасте от 30 до 45 лет – испытывающих частые стрессы и имеющих ненормированный рабочий день. И в большинстве случаев они могут помочь себе сами, не прибегая к снотворному и помощи врачей. Нужно ли им принимать какие-то специальные средства от бессонницы? В большинстве случаев нет. Обычно "лекарства от бессонницы" это:

  • снизить рабочие нагрузки,
  • скорректировать режим дня,
  • меньше нервничать,
  • не наедаться на ночь,
  • заниматься спортом,
  • больше двигаться,
  • гулять на свежем воздухе.

Полноценный сон и наше здоровье – вещи взаимосвязанные, поэтому в борьбе с бессонницей на первом месте должно стоять общее оздоровление организма.

Как избавиться от бессонницы: ложитесь до полуночи

Долгое время врачи говорили, что спать нужно не менее восьми часов. Сегодня медики рекомендуют спать столько, сколько необходимо для восстановления именно вашему организму: кому-то хватает шести часов сна, а кому-то и девяти мало. Оптимальное время для отхода ко сну – не позже 23:00. Если ложиться глубоко за полночь, нарушаются естественные биоритмы организма, и вы не высыпаетесь, даже если спите до обеда. Такой сбой суточных биоритмов – достаточно распространенная причина бессонницы. Измените режим дня, вставайте и ложитесь раньше — и проблемы со сном исчезнут.

Ранее мы писали о продуктах, которые помогут справиться с бессонницей.

Смотрите видео с советами, которые помогут избавиться от бессонницы:

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