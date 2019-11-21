Как поддерживать иммунитет с помощью питания

Узнайте, как питаться, чтобы не заболеть в осенне-зимний период

Как повысить иммунитет в домашних условиях Фото: freepik.com

В осенне-зимний период иммунитет ослабевает и более подвержен разным инфекциям и вирусам. Чтобы не пострадать от ОРВИ и гриппа в этом сезоне нужно поддерживать свой иммунитет. На это влияет множество факторов, один из которых – наше питание.

Действительно ли иммуномодуляторы помогают укрепить иммунитет – видео:

Редакция Сегодня.Lifestyle поговорила с дипломированным нутрициологом и основательницей школы правильного питания theBODY school Софией Рожко и узнала, как питаться, чтобы повысить иммунитет.



"На иммунитет влияют такие факторы: питание, физическая нагрузка, сон и стресс. Каждый из этих компонентов, а лучше – их комплекс, помогает нам поддерживать здоровье в норме," – комментирует нутрициолог.

София Рожко Фото: Олег Батрак



Одним из самых важных органов у человека является кишечник. В нем продуцируется серотонин, который улучшает наше настроение. Его микрофлора влияет непосредственно и на иммунитет.

Если говорить о питании, то есть два типа продуктов, которые положительно влияют на защитные функции организма: это пробиотики и пребиотики.

Пробиотики – это живые бактерии, которые живут в кишечнике. Можно принимать их в добавках, а также употреблять кисломолочные продукты, как из животного, так и из растительного молока.

*Если вы решили принимать пищевые добавки – обязательно проконсультируйтесь до этого со специалистом.

Пребиотики – это продукты, которыми питаются бактерии. Сюда относится клетчатка из фруктов и овощей, а также ферментированные продукты, такие как квашенная капуста.

Фото: Pixabay

Самый верный способ поддерживать иммунитет в норме – питаться сбалансировано: есть овощи, ферментированные продукты, а также обязательно включать в рацион:

зелень;

куркуму;

имбирь;

черные мороженые ягоды.

Все эти продукты благотворно влияют на кишечник, что, в свою очередь, влияет на защитные функции организма.

София также поделилась примером меню на день, которое подходит, даже в случае, если вы худеете.



Завтрак:

Пшенная каша:

Калорийность: 304

БЖУ: 12/8/45

Ингредиенты:

- Каша пшенная – 50 г;

- Тыква – 150 г;

- Молоко – 200 мл;

- Мёд – 1 ч.л.



Инструкцию по приготовлению:

Берем тыкву и нарезаем ее квадратиками. Затем помещаем ее в мультиварку или кастрюлю, где будем готовить кашу. Добавляем в емкость молоко. Я использую соевое, но вы можете использовать то, которое нравится вам. Варим в мультиварке или кастрюле 15-20 минут. Затем берем пшенную кашу и добавляем в емкость к молоку и тыкве. Готовим еще 10-15 минут. Готовую кашу кладем в тарелку и добавляем ложку меда.

Обед:

Тыквенный суп:

Тыквенный суп Фото: Depositphotos

Калорийность: 358

БЖУ: 24/18/22

Ингредиенты:

- Тыква – 200 г;

- Греческий йогурт – 30 г;

- Специи по вкусу (я добавляю куркуму);

- Хамон – 30 г;

- Моцарелла – 50 г;

- 2 хлебца.



Инструкция по приготовлению:

Берем тыкву и нарезаем кубиками. Затем нарезаем лук. Нарезанные лук и тыкву немного обжариваем и добавляем воду. Оставляем вариться на минут 25. Сваренные тыкву и лук перекладываем в блендер и добавляем греческий йогурт. Сюда же добавляем специи. Взбиваем все до однородной густой массы. Переливаем суп в тарелку. Нарезаем моцареллу и разделяем на небольшие куски хамон. Добавляем в суп. Затем крошим туда хлебцы.

Ужин:

Салат с котлетками:

Как приготовить салат с котлетками Фото: Depositphotos

Калорийность: 355

БЖУ: 25/13/31

Ингредиенты:

- Лук – 1 шт;

- Филе курицы или индейки – 150 г;

- Яйцо – 1 шт;

- Морковь – 1/2 шт;

- Цукини – 1/2 шт;

- Соус: соевый соус, кунжутное масло;

- Специи: белый перец.

Инструкция по приготовлению:



Котлеты:

Кладем в погружной блендер лук и филе. Взбиваем до состояния фарша. После перекладываем фарш в глубокую тарелку и добавляем яйцо. Солим и перчим. Перемешиваем все руками для однородной массы и руками формируем котлетки. Кладем котлеты на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Салат:

*вам понадобится слайсер, который нарезает овощи пастой.

Берем цукини и нарезаем в слайсере. Перекладываем "лапшу" в тарелку. Нарезам также морковь в слайсере. Также перекладываем в тарелку к цукини. Нарезаем лук и немного обжариваем на сухой сковороде. Затем также пересыпаем в тарелку к остальным овощам. Смешиваем кунжутное масло и соевый соус (буквально 2 ст. л. соевого соуса + 1 ч.л. кунжутного масла). Поливаем соусом салат. Затем сверху посыпаем все белым перцем. Сверху можно присыпать кинзой. Достаем из духовки котлетки и выкладываем сверху на салат.

Конечно же, если вам хочется в течение дня еще перекусить, то вы можете в этот рацион добавить 1-2 полезных перекуса.

Хорошо подойдут такие:

один фрукт;

20 г орехов;

злаковый батончик;

смузи.

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