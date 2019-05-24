Как похудеть без диеты и упражнений

За неделю можно сбросить от 500 г до 3 кг

Похудеть без диеты вполне возможно Фото: freepik.com

Вы хотите похудеть, но и у вас не хватает мотивации заниматься спортом и соблюдать диету? Следуя этим пяти советам, вы сможете сбросить лишний вес, практически не меняя свой рацион. Грейпфрут, корица, жгучий перец помогут ускорить метаболизм, тем самым способствуя похудению.

Смотрите видео, как работает одежда для похудения:

Как похудеть без диеты: способы и рецепты

Заварите себе 300 мл крепкого настоящего кофе (растворимый не подходит), добавьте в него побольше корицы, ванилина и красного перца. Одна такая смесь в день поможет вам серьезно ускорить метаболизм. Это реально работает, но не пейте слишком много, помните о своем здоровье. Съедайте по половинке грейпфрута перед каждым приемом пищи, что бы это ни было. Даже, если собираетесь съесть маленькую конфетку! Грейпфрут – один из самых эффективных сжигателей жира. Налейте в чашку (200 мл) горячей воды, насыпьте туда корицы. Оставьте на полчаса остыть. В уже холодную (это важно!) жидкость добавьте мед. Полчашки выпейте сразу перед сном, а оставшуюся половину – натощак с утра. Выпивайте по 2 стакана чистой воды за 10-15 минут до еды. Это сильно ускоряет метаболизм, помогает пище правильно перевариваться, не откладываясь в жир. Жуйте каждый кусочек не менее 50-ти раз. "Еду надо пить, напитки надо есть" – вот девиз древних буддийских монахов, которые отличались своей худощавостью в древности, когда этот обычай соблюдался. Всего лишь соблюдая 1-2 из этих правил вы сможете сбросить 0,5-3 кг за неделю, не придерживаясь никаких ограничений в питании! Ну а если вы сможете придерживаться всех 5-ти пунктов, то вы неизбежно потеряете не меньше 3 кг всего за 7 дней! Чудо, не правда ли? А главное, без каких-либо усилий.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезны бананы для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом зеленых смузи для похудения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram