Как похудеть к лету с пользой: семь простых шагов от Аниты Луценко
Фитнес-тренера Анита Луценко делиться с читателями Сегодня.Lifestyle секретами похудения
Чтобы идеально выглядеть летом, вам не придется изнурять себя сложными диетами или ночевать в тренажерном зале. Просто следуйте простым правилам похудения от известного фитнес-тренера Аниты Луценко.
Начните путь к красивой фигуре с проведения замеров: запишите себе свой реальный вес, измерьте объем талии (самое узкое место), живота (самое широкое), ягодицы (самое выпуклое сзади и впереди напротив лобка), грудную клетку (объем под грудью). И сделайте фото "до", чтобы потом было с чем сравнивать.
Анита Луценко делиться секретами похудения
- 3-разовое обязательное питание, можно устроить перекус фруктами или йогуртом, но в промежутках между едой ничего не употребляем.
- Самым плотным приемом пищи должен быть обед.
- Вес каждой порции не должен превышать 350 грамм.
- Откажитесь от: алкоголя, хлеба, кофе с молоком (без молока можно), всего сладкого (можно одну чайную ложку меда в день), всего жаренного и жирного, сахарозаменителей любых и, конечно, сахара.
Ешьте овощи и зелень, фрукты (не более двух штук в день до 16:00), кисломолочные продукты (йогурт без добавок (не более 200 мл), кефир (не более 200 мл) , творог, сыр (не более 40 г в день), ягоды, рыбу, нежирное мясо, яйца, каши (гречка, овсянка, булгур, киноа, рис басмати, кукурузная каша, пшено), орехи (не более 6 штук в день). После 20:00 не едим вообще.
Кроме этого, в день проходи 10 тысяч шагов, как минимум. Это будет отличной кардиотренировкой.
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