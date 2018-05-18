Как похудеть к лету с пользой: семь простых шагов от Аниты Луценко

Фитнес-тренера Анита Луценко делиться с читателями Сегодня.Lifestyle секретами похудения

Как похудеть к лету, знает Анита Луценко. Фото: instagram

Чтобы идеально выглядеть летом, вам не придется изнурять себя сложными диетами или ночевать в тренажерном зале. Просто следуйте простым правилам похудения от известного фитнес-тренера Аниты Луценко.

Начните путь к красивой фигуре с проведения замеров: запишите себе свой реальный вес, измерьте объем талии (самое узкое место), живота (самое широкое), ягодицы (самое выпуклое сзади и впереди напротив лобка), грудную клетку (объем под грудью). И сделайте фото "до", чтобы потом было с чем сравнивать.

Анита Луценко делиться секретами похудения

3-разовое обязательное питание, можно устроить перекус фруктами или йогуртом, но в промежутках между едой ничего не употребляем.

Самым плотным приемом пищи должен быть обед.

Вес каждой порции не должен превышать 350 грамм.

Откажитесь от: алкоголя, хлеба, кофе с молоком (без молока можно), всего сладкого (можно одну чайную ложку меда в день), всего жаренного и жирного, сахарозаменителей любых и, конечно, сахара.

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Ешьте овощи и зелень, фрукты (не более двух штук в день до 16:00), кисломолочные продукты (йогурт без добавок (не более 200 мл), кефир (не более 200 мл) , творог, сыр (не более 40 г в день), ягоды, рыбу, нежирное мясо, яйца, каши (гречка, овсянка, булгур, киноа, рис басмати, кукурузная каша, пшено), орехи (не более 6 штук в день). После 20:00 не едим вообще.

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Кроме этого, в день проходи 10 тысяч шагов, как минимум. Это будет отличной кардиотренировкой.

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