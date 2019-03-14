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Как похудеть на гречневой диете

Гречка в сочетании с кефиром – отличное средство против лишних килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Гречневая диета поможет избавиться от лишних килограммов
Гречневая диета поможет избавиться от лишних килограммов
Фото: Depositphotos

Гречневая диета помогает сбросить до 12 кг лишнего веса в месяц без особого вреда для организма. Гречка является очень сытной, она содержит много белка и питательных веществ.

В период соблюдения диеты организм не будет страдать от дефицита витаминов и микроэлементов. В гречневой крупе содержится большое количество витаминов Р и РР, группы В, которые оказывают положительное действие на состояние кожи, ногтей и волос, повышают стрессоустойчивость организма.

Хорошо усваиваются содержащиеся в гречке кальций, йод, молибден, кобальт, цинк, никель, фосфор, медь и другие полезные вещества. Клетчатки в гречневой крупе содержится в 2 раза больше, чем в рисе, овсянке и пшене.

Меню классический гречнево-кефирной диеты

Гречневая диета предполагает употреблять только гречку (в неограниченном количестве). Для приготовления каши понадобится 1 стакан гречневой крупы и 2,5 стакана кипятка. Промойте крупу, залейте кипятком и оставьте на ночь. На следующий день кашу можно есть. Это блюдо нужно употреблять на завтрак, обед и ужин без соли, масла и сахара. В качестве приправы можно взять небольшое количество соевого соуса.

В период диеты рекомендуется ежедневно выпивать 1 л кефира жирностью не более 1%. В течение дня разрешается употреблять несладкий зеленый чай, минеральную воду без газа. Последний раз принимать пищу необходимо за 4 часа до сна. Однако, если мучает голод, за час до сна можно выпить 1 стакан кефира, разбавленного водой в соотношении 1:1. Не следует применять эту диету длительное время, желательно делать перерывы через неделю ее использования.

Есть более мягкий вариант – гречневая лечебная диета. С ее помощью можно не только избавиться от лишнего веса, отеков, но и почистить сосуды.

На гречке можно сбросить до 12 килограммов
На гречке можно сбросить до 12 килограммов
Фото: freepik.com

Меню лечебной гречневой диеты

Завтрак

Гречневая каша без соли и приправ, 2 кусочка твердого сыра, 125 г обезжиренного йогурта или творога

Обед

Салат из зеленых овощей, 100 г отварной нежирной телятины

Полдник

1 яблоко или 125 г нежирного йогурта

Ужин

Гречка с овощами и небольшим количеством соевого соуса.

Важный момент – выход из диеты. В первую неделю после нее нужно отказаться от употребления мучных, жирных, жареных блюд, придерживаться легкого рациона.

Чтобы в организме не задерживалась жидкость, следует ограничить употребление соли. Рекомендуется есть пищу часто и небольшими порциями. В первые дни достаточно съесть на завтрак 1 яйцо вкрутую и выпить компот из сухофруктов или сладкий чай. В обед количество еды можно увеличить. Ужин должен быть не позднее 4-х часов до сна.

При необходимости гречневую диету можно повторить, но не ранее, чем через месяц.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: domashniy.ru
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