Как похудеть на гречневой диете

Гречка в сочетании с кефиром – отличное средство против лишних килограммов

Гречневая диета поможет избавиться от лишних килограммов Фото: Depositphotos

Гречневая диета помогает сбросить до 12 кг лишнего веса в месяц без особого вреда для организма. Гречка является очень сытной, она содержит много белка и питательных веществ.



В период соблюдения диеты организм не будет страдать от дефицита витаминов и микроэлементов. В гречневой крупе содержится большое количество витаминов Р и РР, группы В, которые оказывают положительное действие на состояние кожи, ногтей и волос, повышают стрессоустойчивость организма.

Хорошо усваиваются содержащиеся в гречке кальций, йод, молибден, кобальт, цинк, никель, фосфор, медь и другие полезные вещества. Клетчатки в гречневой крупе содержится в 2 раза больше, чем в рисе, овсянке и пшене.

Меню классический гречнево-кефирной диеты

Гречневая диета предполагает употреблять только гречку (в неограниченном количестве). Для приготовления каши понадобится 1 стакан гречневой крупы и 2,5 стакана кипятка. Промойте крупу, залейте кипятком и оставьте на ночь. На следующий день кашу можно есть. Это блюдо нужно употреблять на завтрак, обед и ужин без соли, масла и сахара. В качестве приправы можно взять небольшое количество соевого соуса.

В период диеты рекомендуется ежедневно выпивать 1 л кефира жирностью не более 1%. В течение дня разрешается употреблять несладкий зеленый чай, минеральную воду без газа. Последний раз принимать пищу необходимо за 4 часа до сна. Однако, если мучает голод, за час до сна можно выпить 1 стакан кефира, разбавленного водой в соотношении 1:1. Не следует применять эту диету длительное время, желательно делать перерывы через неделю ее использования.

Есть более мягкий вариант – гречневая лечебная диета. С ее помощью можно не только избавиться от лишнего веса, отеков, но и почистить сосуды.

На гречке можно сбросить до 12 килограммов Фото: freepik.com

Меню лечебной гречневой диеты

Завтрак

Гречневая каша без соли и приправ, 2 кусочка твердого сыра, 125 г обезжиренного йогурта или творога

Обед

Салат из зеленых овощей, 100 г отварной нежирной телятины

Полдник

1 яблоко или 125 г нежирного йогурта

Ужин

Гречка с овощами и небольшим количеством соевого соуса.

Важный момент – выход из диеты. В первую неделю после нее нужно отказаться от употребления мучных, жирных, жареных блюд, придерживаться легкого рациона.

Чтобы в организме не задерживалась жидкость, следует ограничить употребление соли. Рекомендуется есть пищу часто и небольшими порциями. В первые дни достаточно съесть на завтрак 1 яйцо вкрутую и выпить компот из сухофруктов или сладкий чай. В обед количество еды можно увеличить. Ужин должен быть не позднее 4-х часов до сна.

При необходимости гречневую диету можно повторить, но не ранее, чем через месяц.

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