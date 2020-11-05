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Как похудеть с помощью арахиса? Разбираемся вместе с диетологом

Сегодня, 16:18

Арахис нормализует гормональный фон

Недавно ученые выяснили, что арахис – незаменим в рационе тех, кто хочет похудеть. Потому что его жиры совсем не откладываются, а горсть этих бобовых вместо перекуса способна избавить от чувства голода на несколько часов. Врач-диетолог Светлана Фус рассказала в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", в чем же секрет арахиса и как правильно его употреблять.

Арахисовая паста – слишком калорийный продукт, но диетологи включают ее в рацион тех, кто хочет похудеть. В чем же феномен этого продукта? Как ни странно, в большом количестве жира.

Тосты с арахисовым маслом
Тосты с арахисовым маслом
Фото: freepik.com

"Это растительные жиры, и конечно, они представлены полиненасыщенными жирными кислотами. Они входят в состав клеточных мембран и решают вопрос проникновения всех питательных веществ в саму клетку. Арахис содержит большое количество фолиевой кислоты, фитоэстрогенов, поэтому он считается женским продуктом", – объясняет Светлана Фус.

То есть – помогает усваиваться глюкозе, а не откладываться, как остаток, в лишних сантиметрах. Таким образом – отвечает за правильный метаболизм или обмен веществ, который не дает нам толстеть.

Арахис также нормализует гормональный фон, а это тоже не дает шансов лишним килограммам.

Фитоэстрогены не только ускоряют обмен веществ и работают против жиров – упругая кожа и роскошные волосы – это тоже их работа. Единственные ограничения – аллергия и афлатоксины. И если для определения первого достаточно анализа крови, то вот с токсинами все сложнее.

"Заражение такими токсичными веществами может сказаться на человеке отравлением или другими реакциями", – отмечает диетолог.

Как похудеть с помощью арахиса
Как похудеть с помощью арахиса
Фото: freepik.com

Афлотоксин – это ядовитая плесень, которая развивается из-за неправильного выращивания арахиса и других продуктов. Но выход прост: термическая обработка. Тем более, именно так максимально раскрывается вкус и аромат "ореха", а точнее боба.

"Арахис куда ароматнее по сравнению с тем же фундуком. А для приготовления кондитерских изделий чаще используется арахисовая паста. Кстати, приготовить ее может любой, – рассказала кондитер Татьяна Амбружевич. – Сначала нужно промыть арахис, высыпать на противень и просушить в духовке – он должен быть слегка янтарного цвета и хрустящий. А после перебить в блендере".

Вкуснятина готова! Теперь – главное – не злоупотреблять ею. Чтобы арахис помогал, а не добавлял лишних проблем, главное, как и во всем – знать меру. Двадцати граммов в день для этого будет достаточно.

Все секреты арахисовой пасты – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как снизить стресс и стать счастливее: терапия с помощью коров завоевывает мир.

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Источник: Сегодня
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